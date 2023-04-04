7 простых вопросов, на которые не может ответить 90% людей

В школьные годы мы изучаем массу информации из разных областей знаний. Какие-то знания оседают в голове на всю жизнь, а какие-то между тем исчезают сразу же после звонка.

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Проверьте себя – удалось ли вам усвоить школьные уроки.

"Рамблер" выбрал 10 простых вопросов, с которыми может справиться отнюдь не каждый. Ответы на них ищите в конце материала.

Вопросы

1. Как называется наука, изучающая грибы:

а) Токскикология

б) Орнитология

в) Микология

2. Что нужно добавить к железу, чтобы получить сталь?

а) Кислород

б) Углерод

в) Алюминий

3) Что из этого не относится к ехиднам?

а) Они млекопитающие

б) У них отсутствуют зубы

в) У них есть сумка

4) Кто жил раньше: Нефертити или Тутанхамон?

а) Нефертити

б) Тутанхамон

в) Они жили примерно в одно время

5) Что в переводе с древнегреческого означает слово «атом»?

а) Единственный

б) Вращающийся

в) Неделимый

6) Какое из этих музыкальных произведений написал не Людвиг ван Бетховен?

а) "Творение Прометея"

б) "Волшебная флейта"

в) "Эгмонт"

7) Что можно вычислить, разделив путь на время?

а) Расстояние

б) Скорость

в) Силу трения

Ответы