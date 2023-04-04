Символ веры: что это

Символ веры — это краткое исповедание веры. Почему оно названо таким словом — символ? «Символом» у древних греков звалась особая дощечка, которая особо ими использовалась. Когда друзья расставались, эту дощечку — символ — делили на неровные части.

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И каждый уносил с собой свою часть дощечки в далекие странствия. И если потом человеку надо было послать кого-то к своему другу с важным известием, или с просьбой о помощи, то он отправлял гонца со своей частью дощечки (символа). Гонец предъявлял ее адресату в подтверждение, что помощь требуется именно другу этого человека. Тот брал предъявленный кусок, прикладывал к своей части дощечки — получался единый символ. Таким образом становилось очевидным, что гонцу можно доверять, что тот послан именно его другом. А эта дощечка — символ — была знаком их дружбы, их единства.

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Святые отцы, когда собрали все главные вероучительные положения Православия в один текст, — назвали его «символом» веры. Потому что тут тоже речь идет о единстве. Но — единстве духовном. Кто исповедует православный Символ Веры, тот является членом единого организма — Православной Церкви.

В первохристианские времена было несколько символов, выражавших христианскую веру. Потом, на I и II Вселенских соборах, был принят один — Никео-Цареградский. Он стал единым для всех христиан, и было принято соборное решение в него ничего не добавлять и ничего в нем не менять.

Начинается символ со слова «Верую…»

Чтобы стать членом Православной Церкви, человек принимает Таинство Крещения. Перед этим Таинством он должен исповедовать: как он верует в Бога. Та же ли у него вера, что и у членов Церкви, в которую он хочет вступить. Для этого он произносит Символ веры. По сути, Символ веры — это исповедание той веры, которую человек принимает. Если Символ веры для него истина, то это свидетельствует о том, что человек признает учение Церкви (является ее членом, христианином), православно верует во Христа, хочет спасаться в Его Церкви. Если человек не согласен с этими положениями, значит, он верит как-то по-своему, но не по православному. Таких Церковь не принимает в свои члены, и он не может быть крещен.

Символ веры состоит из двенадцати вероучительных положений (членов), которые утверждены на Вселенских Церковных Соборах. Там изложены главные аспекты веры.

«Верую» — первое слово, с которого начинается Символ веры. Потому что вера — наша основа, фундамент жизни человека. Именно вера, а не знания. Мы же называемся «верующими», а не гностиками — «знающими». Если бы мы были гностиками, мы бы опирались на знания. Знания есть и у нас, и они основаны на Священном Писании и проверены опытом святых отцов. Но основа у нас — вера. Православие — это, прежде всего, предмет веры. Мы не можем опытным путем проверить и доказать те положения, в которые мы веруем. Мы принимаем их на веру. Когда мы говорим о вере и знании, то имеем ввиду духовную область, а не материальную.

Откуда мы берем веру? Господь ее открывает нам. Она передана нам от Апостолов, а им открыл Сам Христос. Но способность верить Бог дает человеку не просто для удовлетворения его интеллектуальных потребностей, а с конкретной практической целью: чтобы мы, как сказано в Евангелии от Иоанна, «уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).

Вера — непременное условие, чтобы начать православную жизнь. Если бы это была не вера, а знание, легко было бы все доказать. Мы же можем доказать теорему Пифагора. Но никому в голову не придет «верить» в эту теорему. Если люди склонны доверять только знанию — проверенному, доказанному, очевидному, как теорема Пифагора, то могут считать верующих легкомысленными, несерьезными людьми. Что мы можем тут возразить в свою защиту?

Вопрос — смотря кому поверить. Поверить мошеннику, будет действительно неправильно. А поверить Церкви — разумно. Многие не верили Церкви в ХХ веке. Считали, что в ней «дурят людей, забивают головы байками, чтобы отобрать деньги». Многие поверили тем, кто это утверждал и пошли за ними, устроили революцию. Добром это не кончилось, как мы знаем.

Но Господь — Живая Личность, Он — Тот, кто желает любому человеку — и праведнику, и грешнику, и верующему, и неверующему, — только спасения и вечной жизни (душа человека, в отличие от тела, вечна; тело создано из праха земного, а душа от Бога). Бог может из любой, самой безнадежной ситуации воззвать к Себе человека, но Он ждет и от нас добровольного шага, чтобы мы к Нему пошли, Ему доверились, то есть — поверили. Господь все делает для нашего спасения. Оставляет человеку свободу выбора, ибо человек создан свободной волей, принимает решение он сам — это в нашей человеческой власти. А все, что от человека не зависит, все то дается Богом, ради блага самого человека.

В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин.6:44). На основании этих слов некоторые рассуждают: «мол, Господь меня еще пока не призвал, поэтому живу как живу, обхожусь без Христа». Но Бог призывает к Себе каждого, причем, постоянно и разнообразно. Человек может не расслышать с первого раза, со второго, с третьего. Бог это терпит, зовет его в Свое Царство. И пока мы живем на земле, Господь всячески старается направить нас к Себе. Иногда требуются большие усилия с обеих сторон, чтобы встреча состоялась.

Если бы был какой-то гарантированный путь: сделай то и то, и ты точно станешь спасенным, — было бы очень просто. Но в действительности такого рецепта нет. Есть ситуации, когда Бог открывается человеку так явственно, что тот просто не может не увидеть этого. Но, важно иметь в ввиду, Бог так может открыться одному человеку, и он поймет, другой этого же понять не сможет. Тот, кому Бог так открылся, теперь видит, понимает, что Бог — есть, что Он — живой, действующий, любящий. Но его объяснения этого кому-то другому будут непонятны.

Так, к примеру, было в жизни подвижника благочестия XX века, игумена Никона (Воробьева). Бог открылся ему с такой потрясающей силой и ясностью, что перепутать это уже ни с чем было невозможно. «Невозможно передать, — писал игумен Никон через много лет, — то действие благодати, которое убеждает в существовании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это — или фонарь кто-нибудь зажег. Господь так открылся мне, что я припал к земле со словами: «Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня, даруй мне все пережить, только не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя!»

Игумен Никон описал свой личный опыт. Для каждого Бог находит свои способы и подходы, чтобы привести его к вере. Со стороны человека, главное, чтобы не было «железобетонной» закрытости, чтобы была хоть какая-то заинтересованность Личностью Бога, была желание быть с Богом.

Возможно, если мы дадим почитать слова игумена Никона какому-нибудь атеисту, он пожмет плечами и вряд ли изменит свою жизнь. Скажет: «ну показалось ему», или еще что-нибудь подобное. Мы можем надеяться, что такого закоренелого атеиста Бог найдет способ к Себе призвать. Однако опыт показывает, что могут быть и такие люди, которые «намертво» закоренели в своем отрицании Бога.

Пока нет веры, человек не может ни креститься, ни причащаться, ничего этого быть не может. Причастие, и другие Таинства, и вся церковная жизнь — ничто не работает машинально. Это же не таблетка, которая будет работать вне зависимости от того, что человек о ней думает. Каждый из нас свободен, поэтому во власти каждого — принять Бога или жить вне связи с Ним. Такой свободой, кроме человека, в мире обладают еще только Ангелы. Остальной мир живет по инстинктам: найти пропитание, устроить теплую уютную норку, продолжить потомство, защитить себя любым путем.

Ангелы свой выбор в пользу Бога сделали давно, как и дьявол со своими слугами, выступив против Творца. А человек делает свой выбор на протяжении всей жизни. Он или двигается к Богу, старается уподобиться Христу, или скатывается до животного состояния и живет по инстинктам плоти, как животные, и не думает о душе. Здесь следует отметить, что инстинкты у человека могут более «благородно» выглядеть, но сущность их такая же — чтобы плоти было хорошо.