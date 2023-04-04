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1 час назад

Бывшая стюардесса потратила последние деньги на бизнес и разбогатела

Lenta.ru

Бывшая стюардесса авиакомпании Virgin Эшли Валлис запустила собственный бизнес и разбогатела. Ее историю приводит издание News.com.au.

Стюардесса потратила последние деньги на бизнес и разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя жительница города Ямба, Австралия, открыла детский модный бренд после рождения дочери. По словам Валлис, близким настолько нравился дизайн одежды, что они призвали ее начать шить аналогичные вещи для взрослых. Таким образом в 2019 году женщина создала компанию Summi Summi.

«Помню, как села со своим партнером и сказала: "Я вкидываю туда последние деньги. Я делаю все возможное и не остановлюсь, пока не потрачу все до последнего доллара", — рассказала героиня материала. — К счастью, дело "выстрелило". Первая линейка базовых боди из нашего знаменитого хлопка в рубчик была распродана, и с тех пор я уже не оглядывалась назад».

По информации издания, в настоящее время одежда Summi Summi пользуется популярностью у местных инфлюэнесеров и звезд, в том числе у радиоведущей Эбби Чатфилд. Валлис считает, что успех ее компании принесли продвижение в соцсетях и универсальный дизайн моделей.

«Это простая одежда на все случаи жизни, которая хорошо садится на любую фигуру. Тот самый идеальный наряд, когда ты не знаешь, что надеть», — объяснила бизнесвумен.

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