Стюардесса потратила последние деньги на бизнес и разбогатела

«Помню, как села со своим партнером и сказала: "Я вкидываю туда последние деньги. Я делаю все возможное и не остановлюсь, пока не потрачу все до последнего доллара", — рассказала героиня материала. — К счастью, дело "выстрелило". Первая линейка базовых боди из нашего знаменитого хлопка в рубчик была распродана, и с тех пор я уже не оглядывалась назад».