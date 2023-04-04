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2 часа назад

Как выглядят кубинские квартиры в бедных районах: видео

Мария Каткова

Куба — очень колоритная страна со своей культурой и устоявшимися традициями. Многие люди едут туда отдыхать не только для того, чтобы искупаться в карибском бассейне, но и узнать больше о жизни людей.

Самый привлекательный город на Кубе, Гавана, славится своей необычной архитектурой. В центре города расположены основные туристические достопримечательности, отели и лучшие рестораны.

Однако если отъехать в более бедные районы, туристы столкнуться с грязью, пылью и очень старым жилым фондом. Кроме того, у кубинских квартир есть отличительная особенность, которая кроется в дизайне. Если в Европе привыкли к минималистичным квартирам с белыми стенами, то на Кубе вы такого не увидите.

На что жалуются туристы на Кубе

Блогер @alena.madera показала в своем TikTok кубинскую квартиру в одном из бедных районов Гаваны.

У квартир на Кубе есть одна особенность. У них нет пластиковых окон, все они закрыты жалюзи. Это сделано из-за большого количества ураганов, так как сильный ветер выбивает стекла. Об этом и других интересных фактах смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили путевки на Кубу с прямым перелетом.

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