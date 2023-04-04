Реальность или галлюцинация: что такое шаровая молния

Мы знаем, что обычные молнии опасны и в грозу нужно вести себя осторожно. Но есть еще и шаровые молнии — слышали о них все, а вот видели немногие.

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Что это такое? Существуют ли они на самом деле или это просто миф? А если существуют — то откуда берутся и опасны ли? Как их исследуют? Разбираемся в статье.

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Что такое шаровая молния

Шаровая молния — редкое природное явление. Так называют светящуюся сферу диаметром от 4 сантиметров до нескольких метров, которая возникает во время грозы недалеко от земли. Сфера может быть красной, оранжевой, желтой, белой или синей, иногда от нее исходят шипящие звуки и едкий запах.

Обычно шаровая молния существует всего несколько секунд, а затем исчезает — бесшумно либо со взрывом. Кроме того, она может перемещаться по непредсказуемой траектории. А по некоторым свидетельствам, даже проходить через закрытые окна.

О шаровых молниях люди знают с глубокой древности: упоминания о светящихся наэлектризованных шарах встречаются, например, в аргентинских и чилийских легендах. Самое раннее письменное свидетельство, известное на сегодняшний день, датируется концом XII века. Английский монах Джервейс (в других переводах — Джерваз, Гервасий) из Кентербери в своей хронике указал, что 7 июня 1195 года «чудесное знамение снизошло недалеко от Лондона». Затем он описал плотное темное облако, испускающее белое вещество. Постепенно вещество сформировалось в сферу, а затем из облака упал огненный шар. Ученые из Даремского университета в Англии соотнесли это описание с более поздними и пришли к выводу, что монах видел именно шаровую молнию.

Есть и другие свидетельства. Например, в 1638 году во время грозы шаровая молния появилась в деревенской церкви в графстве Девон, которое находится в Юго-Западной Англии. Это была сфера диаметром более 2 метров. Она разбила скамьи и окна, наполнила церковь дымом и неприятным серным запахом. Теперь в Великобритании это событие называют Великой грозой.

В 1753 году от шаровой молнии погиб Георг Рихман — ученый-физик, член Санкт-Петербургской академии наук. Николай II видел такую молнию в детстве, во время церковной службы. А в 1954 году ее заметил венгерский физик Тар Домокош. Это произошло на Дунае во время сильной грозы:

«Внезапно прямо передо мной в землю ударила молния. […] Сразу подул очень сильный ветер, и из-за туч стало относительно темно. Примерно через 2 секунды темноты вдруг появилась очень красивая сфера диаметром в 30–40 см — приблизительно в 1,2 м над землей. […] Шар был очень ярким, как маленькое солнце, и вращался против часовой стрелки. […] Примерно через 3 секунды он исчез резко, как лопнувший мыльный пузырь».

Как возникает шаровая молния

Точно этого никто не знает. Несмотря на письменные свидетельства и рассказы очевидцев, ученые долго сомневались в том, что шаровые молнии вообще существуют. Фото- и видеодоказательства очень редки, а полноценно воссоздать это явление в лабораториях длительное время не удавалось. Точнее, по некоторым данным, успеха добился Никола Тесла в 1899–1900 годах, но повторить его эксперимент ученые не смогли. Были относительно успешные попытки — например, в 2006 году в Тель-Авивском университете или в 2018-м в Финляндии, — но не совсем понятно, насколько результаты опытов соответствуют происходящему в природе.

Таким образом, шаровые молнии долго считали галлюцинациями или плодом богатого воображения очевидцев. Эта точка зрения существует до сих пор. Ее подкрепляет исследование ученых из Инсбрукского университета, опубликованное в 2010 году. Джозеф Пир и Александр Кендл выяснили, что электрические токи, которые возникают во время грозы, иногда влияют на визуальное восприятие света. Иными словами, мы действительно можем увидеть светящийся шар, но он будет всего лишь иллюзией. Правда, эта теория не объясняет разрушений, которые приносят такие шары — как, например, во время упомянутой выше Великой грозы 1638 года.

Есть и другое мнение: шаровые молнии все же существуют, просто мы еще не знаем почему. Ученые предлагают самые разные версии и теории. Например:

Шаровая молния появляется из-за волн электромагнитного излучения. Гипотезу предложил советский физик Петр Капица. В своей статье «О природе шаровой молнии» он предположил, что у такой сферы должен быть внешний источник энергии, который ее подпитывает: «…наиболее естественный и, по-видимому, единственный способ подвода энергии — это поглощение приходящих извне интенсивных радиоволн». А радиоволны, в свою очередь, образуются из-за сочетания двух факторов — ионизированного воздуха и грозовых разрядов.

Шаровая молния возникает из-за реакции между кислородом и химическими элементами, которые находятся в почве. В 2012 году китайские ученые, исследовавшие обычные молнии, случайно записали шаровую с помощью видеокамер и спектрографов. Они выяснили, что в шаровой молнии присутствуют кремний, железо и кальций, которые есть в почве. Предполагается, что при ударе обычной молнии эти элементы вступают в реакцию с кислородом, в результате чего образуется шаровая молния.

Все дело в стеклах. В 2012 году австралийские ученые опубликовали статью «Рождение шаровой молнии». Они предположили, что во время грозы на стеклянных окнах снаружи скапливаются ионы, а с другой стороны окон — то есть внутри помещения — возникает электрическое поле, которого достаточно, чтобы вызвать разряд.

Шаровая молния — это просто свет и воздух. Гипотезу выдвинул российский ученый Владимир Торчигин. Он предположил, что шаровая молния — это свет, «запертый» в сфере из разреженного воздуха.

Опасна ли шаровая молния

Если коротко — да. По свидетельствам очевидцев, в том числе тех, о которых мы говорили выше, шаровая молния, как и обычная, может нанести серьезный вред здоровью. К сожалению, поскольку это природное явление еще не до конца изучено, единого алгоритма, который позволит себя обезопасить, нет. Однако, например, Владимир Торчигин в своей книге «Шаровая молния. От невероятного к очевидному» дает следующие рекомендации:

Повысить температуру в помещении: так шаровые молнии будут «выталкиваться» наружу. Не махать руками и не пытаться отогнать сферу, например, веником: давление повысится, и она, наоборот, начнет к вам приближаться. По этой же причине не стоит дуть на шаровую молнию. Можно защититься плоским непрозрачным предметом — к примеру, книгой в темной обложке. После того как воздух между таким предметом и шаровой молнией нагреется, сфера начнет удаляться.