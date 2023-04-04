Что необычного сделал сын Сталина после смерти отца

Многие революционеры, которые в итоге стали советскими лидерами, были крещеными людьми. Однако большинство из них было похоронено без отпевания.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вот только со Сталиным не все так просто.

Видео дня

Оказывается, после смерти вождя его сын Василий пришел в храм и попросил священника отпеть отца заочно.

Сталин и религия

Мать Иосифа Сталина, Екатерину Джугашвили, сын Лаврентия Берии Серго набожной отнюдь не считал. По словам Берии-младшего, когда его бабушка предложила Екатерине Георгиевне помолиться о прощении грехов сыновей, та попросту рассмеялась. Однако, как утверждает, к примеру, публицист Рой Медведев, мать вождя была крайне религиозна. Как бы то ни было, запись о рождении будущего советского лидера была сделана в 1878 году в метрической книге Успенского собора в Гори. Спустя несколько дней после появления на свет младенец был крещен в этой же церкви. Впрочем, в то время иного пути для регистрации новорожденных попросту не существовало.

Не существовало иного способа выбиться в люди для представителей низшего класса, коим и был Иосиф Сталин, кроме как стать священнослужителем. Именно о такой судьбе для сына мечтала Екатерина Джугашвили. Оставшись без мужа, Екатерина Георгиевна вынуждена была зарабатывать деньги тяжелым трудом для того, чтобы дать Иосифу образование. Как известно, ей удалось устроить сына сначала в Горийское духовное училище, а после тот поступил в Тифлисскую духовную семинарию. Впрочем, семинарию Иосиф Виссарионович так и не окончил, увлекшись революционными идеями. Тем не менее можно смело сказать, что Сталин не только был крещен, но и чуть не стал священником.

По просьбе сына

Именно поэтому возникает вопрос о том, был ли Иосиф Сталин, ушедший из жизни в 1953 году, отпет после смерти. Рой Медведев, автор книги «Они окружали Сталина», настаивающий на религиозности Екатерины Джугашвили, утверждает, что на ее похоронах священнослужители не присутствовали. Мать вождя была погребена по советскому ритуалу, установленному для выдающихся партийных и государственных деятелей. Тело Сталина в течение нескольких лет вообще не было предано земле. Оно было помещено в Мавзолей, где уже находился Ленин. Там тело Иосифа Виссарионовича находилось до 1961 года, после чего вследствие антисталинской кампании было перезахоронено у Кремлевской стены.

Свидетельств о приглашении священников на «вторые похороны» Сталина не сохранилось. Тем более, что эта процедура проходила в строжайшей тайне. Между тем, доктор исторических наук, начальник кафедры военно-политических наук Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Олег Золотарев утверждает, что задолго до перезахоронения вождя, сразу после его смерти, сын Сталина, Василий, обращался к настоятелю храма Воскресения Словущего (святого апостола Филиппа) в Аксаковском переулке неподалеку от Арбата протоиерею Иоанну Свитинскому с просьбой отпеть отца заочно. Свитинский не отказал Сталину-младшему и отслужил панихиду, на которой, кстати, Василий не появился.

Отличие отпевания от панихиды

Отпевание (или чин погребения) – это богослужение, совершаемое при похоронах верующего священником или архиереем. Оно состоит из молитв и песнопений, в которых кратко изображается вся судьба человека – за преступление заповеди он снова обращается в землю, из которой создан. Но, несмотря на множество грехов, человек не перестает быть «образом славы Божией», а потому Святая Церковь молит Владыку и Господа по Его неизреченной милости простить усопшему грехи и удостоить его Царства Небесного.