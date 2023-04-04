Вербная неделя в 2023: даты, традиции, что нельзя делать

Вербная неделя получила свое название в честь христианского праздника – Вербного воскресенья. Но каждый год праздник выпадает на разные дни.

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«Рамблер» рассказывает, когда начинается Вербная неделя в 2023 году, что принято делать каждый день и как празднуют Вербное воскресенье.

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История Вербного воскресенья

Второе название праздника – Вход Господень в Иерусалим. В Евангелии написано, что Иисус въехал в город на осле, а люди встречали его пальмовыми ветвями и устилали землю перед ним своими одеждами. Но праздником этот день стал в IV веке, когда в церкви появилась традиция освящать пальмовые ветви. В южных странах эту неделю называли неделей ваий (от слова вайя, что в переводе с греческого означает пальмовая ветвь). В северных странах, где пальмы не растут, используется верба, которая одной из первых просыпается после долгой зимы и радует пушистыми почками, напоминая о том, что зима закончилась.

Предшествует Вербному воскресенью другой праздник – Лазарева суббота. Этот день получил свое название в честь воскрешения Лазаря из Вифании. Иисус Христос совершил чудо, когда со своими учениками шел в Иерусалим. После этого многие уверовали в него и приняли христианство.

Православные традиции Вербного воскресенья

Православные верующие приходят на всенощную службу в субботу с веточками вербы, которые освящают во второй части богослужения – на утрене. Освященную вербу принято хранить в доме в течение года.

Когда будет Вербное воскресенье в 2023 году

Каждый год даты сдвигаются, так как зависят от того, в какой день будет Пасха. В 2023 году Пасха отмечается 16 апреля, а Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи. Соответственно Вербная неделя предшествует Страстной.

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Вербная неделя по дням

Специальных названий у каждого дня Вербной недели нет, но в каждый из дней почитаются святые и есть некоторые традиции.

Понедельник

В этот день теща приходила в дом к зятю, дарила приготовленные подарки и желала всего самого хорошего. В этом году вербный понедельник выпадает на 3 апреля, в этот день почитают память священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и других.

Вторник

Во вторник православные верующие вспоминают преподобного

Иоанна Лествичника, который написал важный христианский труд – «Лествица, или Скрижали духовные». В книге 30 глав, символизирующих степени приближения человека к духовному совершенству. В этот день пекли печенье в виде лестниц с разным количеством перекладин, но чаще всего их делают тридцать. Их могли ставить в поле, чтобы был хороший урожай зерновых, или сбрасывать с колокольни, чтобы определить, сколько человек нагрешил. Чем больше обломков, тем больше грехов.

Среда

В эту среду, которая выпадает на 5 апреля, почитают святителя Иннокентия Вениаминова и святителя Иону, митрополита Московского и всея России.

Четверг

На 6 апреля приходится день памяти преподобной Марии Египетской, которая ушла от родителей и 17 лет грешила. Оказавшись в Иерусалиме, она не смогла войти в храм Гроба Господня, это ее так испугало, что она стала на путь исправления, прожив еще 47 лет в пустыне в уединении и молитвах. В этот день смотрели, как летят гуси, если высоко, значит будет большое половодье.

Пятница

В этом году на вербную пятницу приходится один из двенадцати больших православных праздников – Благовещение – день, когда дева Мария узнала о том, что беременна. Традиционно по больши праздникам смягчается пост, в этот день можно есть рыбу и добавлять масло в блюда.

Лазарева суббота

Воскрешение Лазаря удивительно тем, что произошло на четвертый день после его смерти. До этого Иисус совершал чудеса исцеления, но люди были живы. В этот день ходили за вербой, которую потом будут освящать. А еще пекли хлебцы на каждого члена семьи, в одном из них прятали монету, кому доставался хлебец с монеткой, тот был счастлив весь год. В Греции в Лазареву субботу принято печь печенье, которое так и называлось лазарки.

Вербное воскресенье

Этот день так важен для христиан, потому что люди приняли Иисуса Христа и поверили в то, что он спаситель, они хотели, чтобы он стал земным царем. Но Иисус уже знал, что его ждет, но все равно пришел в Иерусалим.

Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

В дни больших христианских праздников принято молиться и совершать добрые дела, помогать нуждающимся. А вот мирские дела лучше отложить – уборка, стирка, любая работа подождут. Также в этот день разрешается есть рыбу и масло. Далее следует Страстная неделя, пост в которую становится более строгим.