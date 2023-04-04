Ядовитые пауки оказались в бассейнах австралийцев

В Австралии после нескольких дней сильных ливней местные жители стали находить в своих бассейнах ядовитых воронковых пауков, сообщает местный телеканал 9News.

Фото: Мир24 Мир24

В марте на штат Новый Южный Уэльс обрушились штормы и грозы, это привело к наводнениям в некоторых районах. В результате пауки, скрывающиеся в водосточных трубах, оказались в бассейнах. Воронковые пауки способны выживать в воде до 24 часов.

Так как укус воронкового паука считается потенциально смертельным для человека, испуганные австралийцы начали звонить в службу отлова диких животных.

По словам арахнолога Хелен Смит, воронковые сиднейские пауки могут выживать без кислорода несколько часов, и иногда выглядящий мертвым паук может внезапно вернуться к жизни». Она также предупредила, что нельзя касаться пауков пальцами, потому что для укуса им нужно схватиться за жертву.