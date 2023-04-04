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1 час назад

Ядовитые пауки оказались в бассейнах австралийцев после сильных ливней

Мир24

В Австралии после нескольких дней сильных ливней местные жители стали находить в своих бассейнах ядовитых воронковых пауков, сообщает местный телеканал 9News.

Ядовитые пауки оказались в бассейнах австралийцев
Фото: Мир24Мир24

В марте на штат Новый Южный Уэльс обрушились штормы и грозы, это привело к наводнениям в некоторых районах. В результате пауки, скрывающиеся в водосточных трубах, оказались в бассейнах. Воронковые пауки способны выживать в воде до 24 часов.

Так как укус воронкового паука считается потенциально смертельным для человека, испуганные австралийцы начали звонить в службу отлова диких животных.

По словам арахнолога Хелен Смит, воронковые сиднейские пауки могут выживать без кислорода несколько часов, и иногда выглядящий мертвым паук может внезапно вернуться к жизни». Она также предупредила, что нельзя касаться пауков пальцами, потому что для укуса им нужно схватиться за жертву.

Воронковый паук считается одним из немногих видов пауков, способных причинить человеку вред. Они отличаются повышенной агрессивностью. Их укус может вызвать смерть. Живут они в окрестностях Сиднея и в самом городе.

Истории,Хелен Смит,
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