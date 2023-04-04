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1 час назад

Почему улитки и слизни так медленно двигаются

Ferra.ru

Улитки и слизни водятся практически везде: и на суше, и в океанах. Считается, что всего их в мире примерно 240 тысяч видов. Но у всех из них есть одна общая черта: передвигаются они очень медленно.

Почему улитки и слизни так медленно двигаются
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Улитки и слизни входят в такую группу животных, как моллюски. Туда же относятся кальмары, устрицы, собственно моллюски, осьминоги. Среди моллюсков есть брюхоногие, и к ним относят слизней, улиток.

Медлительность улиток и слизней можно объяснить как минимум тремя факторами. Они связаны с тем, как они передвигаются, что едят и какие животные едят их самих.

Передвигаются слизни и улитки с помощью так называемой вентральной ноги. Но в действительности это не нога, а полоса мышц на нижней стороне тела, и покрыта эта полоса липкой слизью. Из-за такого уникального способа передвижения всё происходит очень медленно. Объясняется это тем, что скорость улиток и слизней ограничена количеством выделяемой слизи и сокращений мышц.

К тому же спешить в поисках пищи слизням и улиткам всё равно не нужно. Большинство из них питаются растениями, разлагающимся веществом или морскими животными (губками). Поэтому еда от них никуда не денется.

А ещё благодаря медлительности улитки и слизни оказываются защищены от хищников. Улитки, например, прячутся в раковину, а слизни остаются на виду, так как у них серый и коричный окрас, который хорошо сливается с окружающей средой. В итоге хищники их просто не замечают.

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