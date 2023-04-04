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44 минуты назад

Почему в Китае только один часовой пояс

Ferra.ru

Несмотря на то что Китай - страна большая по площади, часовой пояс в ней всего один. С чем это связано?

Почему в Китае только один часовой пояс
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По всему Китаю сегодня лишь один часовой пояс - это UTC+8. Как вообще так получилось? Ведь страна тоже большая, как и наша или как США.

В период с 1912 по 1949 год в Китае было пять часовых поясов. Изменилось это в 1949 году, когда к власти пришёл Мао Цзэдун. Он стал основателем Китайской Народной Республики. В результате руководить страной стала Коммунистическая партия Китая, а по всей стране установлено было общее время - Пекинское. И это UTC+8. В России по этому часовому поясу живут в Иркутске.

Причин перехода на единое время в Китае было несколько. Это объединение жителей страны, удобство управления государством и связи с регионами, скорость распространения новостей, отсутствие путаницы с расписанием транспорта, а также мероприятия, которые по всей стране проходят в одно и то же время.

Истории,Мао Цзэдун,
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