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15 минут назад

Девушка вышла замуж и сразу же потребовала сыграть свадьбу с любовником

Lenta.ru

В Индии девушка сыграла свадьбу с одним мужчиной и сразу же потребовала второго брака с любовником. На вызвавшую споры в социальных сетях историю обратил внимание телеканал India TV.

Девушка вышла замуж и потребовала сыграть свадьбу с любовником
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На записи, которая стала вирусной в индийском сегменте интернета, некая девушка в традиционном свадебном платье скандалит в полицейском участке. Она требует сыграть новую свадьбу с другим женихом, который, по всей видимости, является ее настоящим возлюбленным. «Я выйду замуж дважды! Я выйду замуж дважды!» — выкрикивает индианка.

В ходе конфликта она сметает документы со стола правоохранителей, отталкивает одного из них и пытается ударить мужа. В конце концов ее уводит одна из женщин-полицейских.

Инцидент вызвал споры среди жителей Индии. Одни считали, что родители явно выдали девушку замуж по расчету, а брак по принуждению не может быть основой по-настоящему крепкой семьи. Другие настаивали на том, что традиционный брак является священной традицией, которой нельзя пренебрегать.

Традиционное индуистское бракосочетание считается не только созданием новой ячейки общества, но и важнейшим событием в жизни молодых людей, в ходе которого они проходят через несколько священных ритуалов. Брак по расчету, когда семьи жениха и невесты договариваются о свадьбе молодых, порой не спрашивая их разрешения, все еще распространены в Индии.

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