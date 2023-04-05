Девушка вышла замуж и потребовала сыграть свадьбу с любовником

В Индии девушка сыграла свадьбу с одним мужчиной и сразу же потребовала второго брака с любовником. На вызвавшую споры в социальных сетях историю обратил внимание телеканал India TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На записи, которая стала вирусной в индийском сегменте интернета, некая девушка в традиционном свадебном платье скандалит в полицейском участке. Она требует сыграть новую свадьбу с другим женихом, который, по всей видимости, является ее настоящим возлюбленным. «Я выйду замуж дважды! Я выйду замуж дважды!» — выкрикивает индианка.

В ходе конфликта она сметает документы со стола правоохранителей, отталкивает одного из них и пытается ударить мужа. В конце концов ее уводит одна из женщин-полицейских.

Инцидент вызвал споры среди жителей Индии. Одни считали, что родители явно выдали девушку замуж по расчету, а брак по принуждению не может быть основой по-настоящему крепкой семьи. Другие настаивали на том, что традиционный брак является священной традицией, которой нельзя пренебрегать.