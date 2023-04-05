5 апреля в истории

Что произошло в этот день.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Международный день нравственности

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Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в июле 2019 года.

Начинается Песах (Иудейская Пасха)

Самый древний из иудейских праздников начинается накануне 15-го дня нисана (март — апрель) по еврейскому лунному календарю и длится 7 дней в Израиле и 8 дней — за его пределами. В этом году он отмечается с 5 по 12 апреля.

Песах связан с одним из важнейших событий, которое считается началом истории еврейского народа, — Исходом из Египта и освобождением народа от 400-летнего рабства.

Международный День супа

Слово «суп» произошло от французского «soupe», который, в свою очередь, пошел от латинского «suppa», что значит «хлеб, размоченный в отваре или бульоне». Суп как блюдо в его современном понимании сложился не более пяти столетий назад, когда появилась посуда, которая способна выдержать весь процесс приготовления. Хотя стоит отметить, что суп варили в Древнем Китае еще за 100 лет до нашей эры.

В мире насчитывается около 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, и при этом каждый из них имеет варианты. К примеру, известный исследователь кулинарного искусства Вильям Похлебкин в своей книге рассказывает о 24 вариантах щей и 18 — ухи.

80 лет назад (1943) в составе 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта начала вести боевые действия французская эскадрилья «Нормандия»

Соглашение о формировании советско-французской эскадрильи было подписано в ноябре 1942 года по инициативе лидера «Сражающейся Франции» генерала Шарля де Голля.

В СССР прибыли 72 французских добровольца — пилоты и авиационные техники. Первым командиром эскадрильи «Нормандия» был известный французский пилот Жан Луи Тюлян (погиб в бою летом 1943 года).

В июле 1943 года на базе французской эскадрильи был сформирован 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия», который состоял из четырех эскадрилий: «Руан», «Гавр», «Шербур» и «Кан».

В 1944 году за героизм, проявленный в боях при форсировании реки Неман, авиаполк стал называться «Нормандия-Неман».

Во время Великой Отечественной войны пилоты этого соединения совершили более 5 тысяч боевых вылетов, провели свыше 800 воздушных боев и сбили около 300 самолетов противника.

За совершенные подвиги во время Великой Отечественной войны советское правительство наградило полк «Нормандия-Неман» орденами Красного Знамени и Александра Невского, а французское — Почетного легиона, Крестом войны с шестью пальмами, Крестом освобождения и Военной медалью. 83 французских летчика были награждены советскими орденами и медалями, четверо — стали Героями Советского Союза.

310 лет назад (1713) в Санкт-Петербурге была основана Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

По преданиям, место для лавры выбрал сам император Петр I. В 1710 году, осмотрев местность недалеко от Черной речки (ныне Монастырка), он распорядился построить Александро-Невский монастырь на предполагаемом месте победы в 1240 году войск князя Александра Невского над шведами в Невской битве.

Пятого апреля 1713 года в присутствии Петра I была торжественно освящена деревянная Благовещенская церковь, положившая начало монастырю. В 1797 году по указу Павла I он получил статус лавры.

В советское время лавра была закрыта, а на ее территории размещались различные госучреждения и мастерские. В 1996 году здесь началось возрождение монашеской жизни.