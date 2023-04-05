Мужчина через суд запретил кошке гулять по квартире

В Омске пенсионер обратился в суд, чтобы запретить соседкой кошке свободно передвигаться по квартире.

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Омич обратился в суд с иском к своей 38-летней соседке по квартире. По словам 72-летнего пенсионера, женщина запрещала ему посещать места общего пользования в квартире. Однако конфликт удалось уладить, жильцы пришли к мировому соглашению, сообщили в ГУ ФССП.

Соседи договорились, что за каждым закрепляется его комната. Помимо этого, омичка уберет из ванной лишнюю полку и ограничит передвижение по квартире домашнего питомца – кошки.