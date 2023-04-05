Мужчина через суд запретил кошке гулять по квартире

В Омске пенсионер обратился в суд, чтобы запретить соседкой кошке свободно передвигаться по квартире.
Омич обратился в суд с иском к своей 38-летней соседке по квартире. По словам 72-летнего пенсионера, женщина запрещала ему посещать места общего пользования в квартире. Однако конфликт удалось уладить, жильцы пришли к мировому соглашению, сообщили в ГУ ФССП.
Соседи договорились, что за каждым закрепляется его комната. Помимо этого, омичка уберет из ванной лишнюю полку и ограничит передвижение по квартире домашнего питомца – кошки.
Однако мужчина обратился к судебным приставам. По словам пенсионера, кошка продолжает разгуливать по его комнате и доставляет ему неудобства. Пристав уведомил вторую владелицу жилплощади, что ей грозят санкции, если животное будет проникать на территорию 72-летнего мужчины. Местная жительница предприняла все меры и запретила кошке покидать комнату.