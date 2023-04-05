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3 часа назад

Как Федор Конюхов установил рекорд дальности полетов на воздушном шаре

Российская Газета

Уроженец Мелитопольского района - знаменитый путешественник Федор Конюхов и президент воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло пролетели на воздушном шаре 2540 километров от города Кировска Мурманской области до аэродрома Хатанга в Красноярском крае.

Как Конюхов совершил самый дальний перелет на воздушном шаре
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Преодолев тем самым два континента, Европу и Азию, они установили новый рекорд дальности полетов на воздушном шаре. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее рекорд принадлежал японским путешественникам: в 1994 году пилот Мичио Канда из Токио смог пролететь 2366 километров, а теперь рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре установил россиянин.

Отважные воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло стартовали ранним утром 24 марта. Аэростат "Фосагро" на высоте от трех до шести километров (максимальная высота составила 5820 метров) проплыл над Мурманской и Архангельской областью, затем Ненецким и Ямало-Ненецким автономным округом и добрался до Красноярского края, до 72-го градуса северной широты.

Путь его пролегал не только над горами и долами, но и над открытыми морями - Баренцевым и Карским. Таким образом, был взят еще один рекорд: первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах. Местами дул сильный ветер, и шар летел со скоростью легкового автомобиля - 109 километров в час.

Кстати, и сам аэростат уникальный. Он самый большой в истории воздухоплавания, объем оболочки составляет 12 тысяч кубических метров.

Преодолев суровое плато Путорана, 26 марта в половине четвертого утра воздушный шар совершил ювелирную посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга.

Свой перелет Федор Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения "Детям России - образование, здоровье и духовность - ДРОЗД".

Истории,Владимир Рогов,Иван Меняйло,Федор Конюхов,Фосагро,
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