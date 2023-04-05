Песах: смысл и традиции иудейского праздника

Песах, или еврейская Пасха, — один из главных иудейских праздников в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте. Он начинается на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми дней — за пределами страны.

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История праздника

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Согласно Библии, поселившиеся в Египте евреи постепенно превратились в рабов египтян. Господь, желая спасти иудеев, наслал на египетский народ бедствия, в Пятикнижии названные "Десятью казнями Египетскими". Несмотря на гибель скота и урожая, тьму и болезни народа, фараон не соглашался освободить рабов.В преддверии самой страшной, десятой казни, когда в одну ночь были умерщвлены все первенцы египетского народа, Всевышний велел Моисею, чтобы каждая еврейская семья перед казнью зарезала ягненка, а его кровью пометила входную дверь, чтобы мор обошел их стороной.И в ночь на 14-й день нисана Господь прошел мимо помеченных домов. После этого Моисей смог увести евреев из египетского рабства.С тех пор иудеи во всем мире отмечают Песах (в переводе с иврита означает "пройти мимо") — праздник исхода из Египта, его также называют временем рождения еврейского народа.

Подготовка к празднику

Готовиться к Песаху начинают задолго до его наступления, сразу после окончания Пурима. Евреи тщательно убирают свои дома.

В частности, избавляются от хамца — продуктов, прошедших процесс брожения, — хлеба, пива и других. В дни Песаха евреям запрещено не только употреблять хамец, но и хранить его. Есть можно только мацу — пресные хлебцы из пшеничной муки.

Такое ограничение также связано с исходом иудеев из Египта: покидая место, где они были рабами, евреи не смогли дождаться, когда тесто для хлеба окончательно поднимется, и в пустыне им пришлось питаться пресной мацой.

Традиции праздника

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение.

Первый и последний дни праздников считаются нерабочими для евреев. Остальная неделя называется "праздничными буднями".

Праздничный ужин — седер — наиболее торжественный обряд из всех существующих в иудаизме. Его проводят в первый и второй дни Песаха. На него приглашают родственников и тех, кто на время праздника остался один.

На столе помимо мацы обязательно должно быть шесть блюд: зроа — кусочек жареного мяса на кости, марор — горькая трава и карпас — любая зелень с огорода, харосет — микс из перетертых яблок и орехов, хазерет — тертый хрен и бейца — вареные яйца.

Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время исхода.

Считается, что еврей должен выпить четыре бокала вина или виноградного сока. Это символизирует четыре обещания, данные Всевышним народу Израиля: "И выведу вас из-под ига египтян…"; "И избавлю вас…"; "И спасу вас…"; "И приму вас…".

Пятый бокал наполняют и оставляют для пророка Элияха (Илии), который вернется в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного". В конце трапезы съедается небольшой кусочек мацы, который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.