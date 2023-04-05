Песах: какого числа, суть и традиции еврейской Пасхи

Одним из главных иудейских праздников считается Песах, или еврейская пасха. По времени Песах примерно совпадает с христианской Пасхой и отмечается тоже весной, но по смыслу это совершенно разные праздники.

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«Рамблер» рассказывает, в каких числах Песах отмечается в 2023 году, как появился праздник и что принято делать в эти дни.

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Когда отмечается Песах в 2023 году

Празднование начинается вечером 14-го числа весеннего месяца нисана и растягивается на неделю. Это первый месяц библейского года по еврейскому календарю. По григорианскому календарю Песах каждый год выпадает на разные числа. Так в 2023 году эти праздник начинается в среду – 5 апреля, а завешается в четверг – 13 апреля.

История праздника

Песах отмечается в честь освобождения еврейского народа от египетского рабства. Фараон не хотел давать евреям свободу, несмотря на то что на его страну Бог насылал страшные кары – казни египетские. Последней каплей стала десятая казнь египетская, когда погибли все первенцы в семьях египтян. Евреев эта кара миновала, так как Моисей предупредил свой народ, велев всем евреям принести в жертву ягненка и помазать его кровью ворота, чтобы Господь прошел мимо. Песах с иврита так и переводится – «пройти мимо». После этого начался исход евреев из Египта, в честь которого и отмечается Песах.

По своему смыслу Песах и христианская Пасха отличаются разительно. Но в Новом завете можно найти упоминание о том, что Иисус во время тайной вечери, которая пришлась как раз на вечер 14 числа месяца нисана, сравнил себя с тем самым жертвенным ягненком. На следующий день, когда отмечался Песах, он был распят, а на третий день воскрес.

Как принято отмечать Песах

Это очень традиционный праздник, расписанный до деталей. Подготовка к нему начинается заранее, нужно убрать и украсить дом, уничтожить все остатки пищи, содержащие дрожжи или солод, приготовить праздничные блюда. Праздничный ужин называется седер.

В Песах традиционно ставят на стол следующие:

зроа — кусочек жареного мяса на кости, напоминающий о жертвоприношении

марор — горькая трава,

карпас — любая зелень с огорода,

харосет — смесь из перетертых яблок, орехов и фиников, символизирующая глину, из которой евреи в рабстве делали кирпичи,

хазерет — тертый хрен,

бейца — вареные яйца.

Зелень нужно обмакивать в соленую воду, которая символизирует слезы, которые проливали евреи в рабстве, и море, которое им пришлось перейти, когда бежали из Египта. Также по традиции нужно выпить четыре бокала вина, по одному в честь обещаний Бога израильскому народу:

«И выведу вас из-под ига египтян…»;

«И избавлю вас…»;

«И спасу вас…»;

«И приму вас…».

Пятый бокал наполняют вином и оставляют нетронутым для пророка Элияха (Илии). Он вернулся накануне Песаха и предсказал наступление великого и страшного дня Господня.

За ужином читают молитвы, а в конце дети должны найти небольшой кусочек мацы, заранее спрятанный взрослыми.

Маца также готовится к празднику. Особенность этого хлеба в том, что он готовится максимально быстро и без дрожжей. На приготовление теста отводится 18 минут, чтобы оно не успело забродить. Почему это так важно? Приготовление дрожжевого теста и вообще любые процессы брожения требуют времени, которого не было у израильского народа, бежавшего из Египта.

На седер также принято приглашать тех, кто не может встретить праздник с близкими или не имеет лишних средств.

Следующие после седера дни называются праздничными буднями, а на седьмой день проводят церемонию «разделения морских вод». Египетский фараон сначала отпустил евреев, а затем отправил вслед за ними войско, чтобы вернуть обратно. Море расступилось перед народом Израиля, но поглотило воинов.