80 лет со дня первого боя эскадрильи «Нормандия — Неман»

5 апреля 1943 года впервые вступила в бой на советско-германском фронте французская истребительная эскадрилья «Нормандия—Неман». Созданное движением «Сражающаяся Франция» подразделение прошло боевой путь от Курской дуги до Кёнигсберга. По словам историков, «Нормандия — Неман» в дальнейшем стала основой для создания ВВС освободившейся от нацистов Франции. Деятельность подразделения была демонстрацией братства по оружия между Красной армией и французскими патриотами.

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Национальный комитет движения «Сражающаяся Франция» в марте 1942 года обратился к СССР с предложением направить на советско-германский фронт группу французских военных авиаторов для участия в боях с нацистами. После согласия со стороны Москвы на авиабазе Раяк (Ливан) была создана особая авиагруппа.

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25 ноября 1942 года между командованиями Красной армии и «Сражающейся Франции» было подписано секретное соглашение о формировании на территории СССР французской авиаэскадрильи. В конце ноября в Советский Союз прибыли 14 французских лётчиков и 58 механиков.

Эскадрилья изначально была названа «Нормандия» — в честь французской провинции, особенно пострадавшей от нацистских оккупантов. В декабре 1942 года французские лётчики были размещены на аэродроме Иваново, где они проходили переучивание для полётов на советских истребителях.

В марте 1943-го глава Военной миссии «Сражающийся Франции» бригадный генерал Эрнест Пети вместе с представителями командования Красной армии проинспектировал боеготовность французских лётчиков. 22 марта эскадрилья была направлена на Западный фронт и включена в состав 303-й истребительной авиадивизии.

5 апреля 1943 года французские лётчики, прикрывая советские бомбардировщики, впервые вступили в бой с нацистами на советско-германском фронте. Они сбили один Focke-Wulf 190 и подбили второй, который вышел из боя со снижением высоты.

Летом 1943 года началась работа по расширению штата французского авиационного подразделения. К февралю 1944-го на базе эскадрильи был создан 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия».

Летом 1944 г. 1-я воздушная армия, в состав которой входила «Нормандия», сыграла важную роль в поддержке советских войск в рамках операции «Багратион» — в частности, при форсировании Немана. Французскому полку было присвоено почётное наименование «Неманский». Часть стали называть «Нормандия — Неман».

За время боёв на советско-германском фронте французские авиаторы совершили 5200 боевых вылетов, приняли участие в 869 воздушных боях, сбили 273 нацистских самолёта и повредили 50. Советскими орденами были награждены 96 французских лётчиков, четверо — удостоены звания Героя Советского Союза.

20 июня 1945 года французские лётчики на переданных СССР истребителях Як-3 вернулись домой. Часть «Нормандия—Неман» стала основной для формирования военной авиации освобождённой от нацистов Франци.

«Это была… демонстрация братства по оружию между СССР и «Свободной Францией». Советский Союз предоставил французам возможность воевать против нацизма здесь и сейчас, а не сидеть в ожидании открытия Второго фронта», — заявил в комментарии RT научный директор РВИО Михаил Мягков.