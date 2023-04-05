Как основали Александро-Невскую лавру

Россия всегда славилась своими церквями и обилием монастырей, которые часто затем обрастали посадом и становились причиной появления многих городов. Но среди сотен обителей лишь два имеют статус лавры. Троице-Сергиева находится под Москвой и город, который здесь образовался, называется Сергиев Посад. Вторая, Александро-Невская лавра, была основана в Санкт-Петербурге 310 лет назад – 5 апреля 1713 года.

Фото: ГлагоL ГлагоL

В этот день была освещена первая, деревянная, Благовещенская церковь – как раз на праздник Благовещения, который по Юлианскому календарю приходился на 25 марта. Поскольку научная разница с началом XVIII века составляет 11 дней, то сейчас, по Григорианскому календарю, это 5 апреля.

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Лаврами в православии называют особо крупные монастыри, они могут быть только мужскими и всегда иметь особое духовное и историческое значение. Насколько сложно стать лаврой говорит тот факт, что Троице-Сергиев монастырь, где Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву, стал ей лишь в 1742 году. Александро-Невский – в 1797 году. С тех пор новых лавр в России не появлялось.

Основав Санкт-Петербург, царь Петр понимает, что для новой столицы требуется и некое священное место. Есть обоснованная версия, что идею заложить монастырь подал, на тот момент, Хутынский архимандрит Феодосий (Яновский). Он поделился ей с князем и губернатором Санкт-Петербурга Александром Меншиковым, а тот рассказал Петру. Это было то, что нужно.

Но надо было, чтобы это был не просто монастырь, коих и так великое множество и даже в относительной близости от новой столицы, – это должно быть особое место. Петербург был построен на Неве, а с этой рекой был связан один из самых почитаемых русских князей ставший святым – Александр Невский. И прозвище, с которым вошел в историю, получил за победу над шведами именно в этой местности. И тут особый символизм – на тот момент как раз со шведами и воевали, а город основан на недавно отбытых у неприятеля русских землях.

В 1710 году Петр решил сам выбрать место для нового монастыря, который, как он уже решил, будет называться Свято-Троицким Александро-Невским. Осматривая окрестности, он обратил внимание на местность у впадения Черной речки (сейчас Монастырка) в Неву. По мнению Петра, именно тут 15 июля 1240 года состоялось знаменитое сражение войск князя Александра со шведами ярла Биргера.

Многие современные историки полагают, что это случилось несколько дальше – в устье реки Ижоры, как и указывают летописи. А это в 40 км от выбранного места, что, впрочем, тоже недалеко. Но Петр выбирает у Черной речки и был уверен, что именно то самое место – возможно, как полководец, считал его наиболее удобным для сражения.

Он был настолько в этом уверен, что даже деревушку Вихтула, которая здесь стояла, с момента основания Петербурга в честь той победы князя Александра стали именовать Виктория. Сами земли уже принадлежали Меншикову, но он легко соглашается передать их в собственность нового монастыря. В июле 1710 года, при довольно большом скоплении народа, архимандрит Феодосий установил на этом месте деревянный крест с надписью: «Повелением Царского Пресветлого Величества на сем месте имеет создатися монастырь».

Создать проект монастыря поручается знаменитому архитектору Доменико Трезини, автору Петровалоского собора и здания Двенадцати коллегий. Над ним он будет работать несколько лет и представит только в 1715 году. А пока началось деревянное строительство, которым руководил Христов Конрат.

Архимандрит Феодосий становится первым настоятелем монастыря и вместе с архитекторами принимает деятельное участие в его возведении. Чтобы были на это средства, новому монастырю в подчинение передается довольно богатый Иверский Валдайский Святоозерский монастырь со всеми землями и доходами. Также ему отдали село Ояцкое с прилегающими деревнями, даже некоторые земли Новодевичьего монастыря были переданы Александро-Невскому.

Появившимся тут монахам еще самим особо жить было негде, но они уже вовсю трудились. Так их силами была пробита просека в лесу, которая соединила с основным городом – сейчас это восточная часть Невского проспекта. Заодно и лес пошел на стройку.

В 1712 году были заложены ряд хозяйственных и жилых построек, а также часовня и деревянная Благовещенская церковь.