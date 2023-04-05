Мужчина сутки стоял на коленях на улице, чтобы вернуть женщину

В Китае мужчина ночь стоял на коленях с букетом цветов, чтобы помириться с девушкой. Об этом сообщает издание SCMP.

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Событие произошло в провинции Сычуань. Мужчина пришел к городскому офису 28 марта в 13 часов по местному времени, в его руках был большой букет роз. Он встал на колени и ждал свою девушку.

Прохожие уговаривали его уйти, но он пресек все попытки. Тогда очевидцы обратились к полиции, но все действия мужчины были в рамках закона, поэтому правоохранительные органы не смогли ничего сделать. Сам мужчина рассказал сотрудникам, что его девушка бросила его два дня назад, а теперь он хочет возобновить отношения.

Китаец с букетом стоял на коленях до 10 утра 29 марта, он прождал возлюбленную 21 час. Прохожие предположили, что ему стало холодно, поэтому он ушел.