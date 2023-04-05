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1 час назад

Провинившийся мужчина почти сутки стоял на коленях перед офисом девушки

Мария Каткова

В Китае мужчина ночь стоял на коленях с букетом цветов, чтобы помириться с девушкой. Об этом сообщает издание SCMP.

Мужчина сутки стоял на коленях на улице, чтобы вернуть женщину
Фото: UnsplashUnsplash

Событие произошло в провинции Сычуань. Мужчина пришел к городскому офису 28 марта в 13 часов по местному времени, в его руках был большой букет роз. Он встал на колени и ждал свою девушку.

Прохожие уговаривали его уйти, но он пресек все попытки. Тогда очевидцы обратились к полиции, но все действия мужчины были в рамках закона, поэтому правоохранительные органы не смогли ничего сделать. Сам мужчина рассказал сотрудникам, что его девушка бросила его два дня назад, а теперь он хочет возобновить отношения.

Как "теория дивана" помогает найти любовь

Китаец с букетом стоял на коленях до 10 утра 29 марта, он прождал возлюбленную 21 час. Прохожие предположили, что ему стало холодно, поэтому он ушел.

Ранее сообщалось, что кардиолог объяснил, как несчастная любовь влияет на сердце.

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