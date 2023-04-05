5 главных рекомендаций на апрель

Постоянная рубрика от «Твоего Бро»: место, предложение, событие, ожидание и рекомендация месяца.

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Место

Видео дня

Руины замка Бальга

Долгое время добраться до руин замка Бальга было настоящим испытанием, а прогуляться по ним рисковали только самые заядлые любители истории Тевтонского ордена. Но ситуация меняется. Осенью 2021-го года архитектор Артур Сарниц получил руины замка Бальга в аренду, а уже во второй половине апреля этого года планирует открыть место для посетителей. Арендатор сообщил «Клопс»16+, что рядом с руинами будут дорожки для пеших прогулок, скамейки, туалет и стенды с информацией об истории замка. Вход в руины планируют сделать платным, деньги пойдут на содержание и дальнейшее восстановление Бальги.

Предложение

Сняться в сериале

Калининград не раз становился площадкой для киносъёмок, и эта весна не стала исключением. С первых чисел марта в области снимают сериал «ГДР»18+, который будет доступен для просмотра онлайн уже осенью этого года. Совсем скоро, в апреле, ожидаются съёмки самой крупной сцены этого проекта. Набор в актёрский состав ведется регулярно, следить за анонсами можно в группе ВКонтакте «Съёмки в кино Калининград». Так что не зевайте — возможность сняться в сериале выпадает не каждый день.

Рекомендация

Попробовать новый кофе от Sorpreso

В ассортименте бренда Sorpreso в Калининграде появился новый сорт кофе — Creme. Это сбалансированный бленд из кофейных зёрен, выращенных в Бразилии, Никарагуа, Коста-Рике, Индонезии, Мексике и Перу. Туман, окутывающий кофейные плантации в горах, придает вкусу зерен особую нежность, а тепло и влажность тропических лесов обогащают кофе неповторимым ароматом. Сорт Sorpreso Creme обжарен на португальском заводе Grupo Nabeiro. Кофе имеет среднюю степень обжарки, поэтому идеально подходит как для эспрессо и американо, так и для молочных напитков. При заказе от двух килограммов кофе каждому покупателю доступна бесплатная доставка. А по промокоду «Твой Бро» цена за килограмм зёрен Sorpreso Creme составит 1390 рублей вместо 1690.

Ожидание

ФК «Балтика» в Премьер-лиге

Первая лига вернулась на стадионы только 5 марта, но с этого момента уже произошло много интересного. Например, на момент написания материала ФК «Балтика» успел продлить свою беспроигрышную серию аж до 24 матчей! Парни показали отличный результат и правомерно могут рассчитывать на место в Премьер-лиге. До сих пор «Балтика» занимает лидирующую позицию среди всех команд Первой лиги, отрываясь от казанского «Рубина» на 6 очков. Опрошенные «Business FM Калининград»16+ эксперты прогнозируют, что именно эти два клуба напрямую выйдут в Премьер-лигу.

Событие

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