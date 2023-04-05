Пенсионерка из Британии нашла лягушку в бананах

Джен Джовинаццо из Эпсома рассказала о своем потрясении, когда она обнаружила «милую» крошечную лягушку на банане из Lidl.

Фото: runews24.ru runews24.ru

71-летняя женщина купила связку за 1,20 фунта стерлингов. Но когда она пошла съесть один из бананов из Lidl, то обнаружила лягушку, которая, по ее признанию, была "симпатичной".

Она посадила лягушку в маленькую пластиковую коробку и положила ее на радиатор, чтобы согреть, а затем позвонила в Службу защиты животных. Джен провела небольшое расследование и считает, что это тростниковая лягушка из западноафриканской страны.