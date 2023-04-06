Чем гегемония отличается от диктатуры

Можно ли назвать гегемоном того, кто доминирует? В целом да, но важно учитывать контекст.

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Что такое гегемония и кто такие гегемоны

Гегемония — это контроль одного государства (или группы государств) над другими, достигаемый за счет экономического, военного и прочего превосходства. В Древней Греции этим словом называли сильный греческий полис, контролирующий остальные. Иными словами, он выполнял функции столицы или метрополии. Гегемония может быть достигнута в различных областях, включая внешнюю политику, военные действия, экономические отношения и культурное влияние. Она может быть добровольной или недобровольной, а также может обоснованной или нет. В некоторых случаях гегемония может быть благоприятной, способствуя стабильности и развитию, но в других случаях может привести к конфликтам и неустойчивости. Соответственно, гегемон — это государство, обладающее контролем над соседними государствами или над мировым порядком.

В марксистской философии Антонио Грамши определил культурную гегемонию как господство правящего класса над системой ценностей и нравами общества, так что точка зрения правящего класса навязывается как мировоззрение общества; таким образом, в отношениях между социальными классами общества термин «гегемония» описывает культурное господство правящего класса, которое заставляет другие социальные классы подчиняться.

В начале XX века в области международных отношений итальянский философ-марксист Антонио Грамши разработал теорию культурного господства. Согласно ей, правящий класс устанавливает и осуществляет культурное господство, чтобы навязать свое Weltanschauung («мировоззрение») как единственно возможное и выгодное всем. Из анализа Грамши выведено политическое определение гегемонии как лидерства.

Бельгийские политологии Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф в своей книге «Гегемония и социалистическая стратегия» определили гегемонию как политическое отношение власти, при котором подчиненное общество выполняет социальные задачи, которые являются невыгодными для них.