Чем гегемония отличается от диктатуры

Можно ли назвать гегемоном того, кто доминирует? В целом да, но важно учитывать контекст.
Подробнее рассказываем об этом понятии, чтобы вы употребляли его правильно.
Гегемония — это контроль одного государства (или группы государств) над другими, достигаемый за счет экономического, военного и прочего превосходства. В Древней Греции этим словом называли сильный греческий полис, контролирующий остальные. Иными словами, он выполнял функции столицы или метрополии. Гегемония может быть достигнута в различных областях, включая внешнюю политику, военные действия, экономические отношения и культурное влияние. Она может быть добровольной или недобровольной, а также может обоснованной или нет. В некоторых случаях гегемония может быть благоприятной, способствуя стабильности и развитию, но в других случаях может привести к конфликтам и неустойчивости. Соответственно, гегемон — это государство, обладающее контролем над соседними государствами или над мировым порядком.
В марксистской философии Антонио Грамши определил культурную гегемонию как господство правящего класса над системой ценностей и нравами общества, так что точка зрения правящего класса навязывается как мировоззрение общества; таким образом, в отношениях между социальными классами общества термин «гегемония» описывает культурное господство правящего класса, которое заставляет другие социальные классы подчиняться.
В начале XX века в области международных отношений итальянский философ-марксист Антонио Грамши разработал теорию культурного господства. Согласно ей, правящий класс устанавливает и осуществляет культурное господство, чтобы навязать свое Weltanschauung («мировоззрение») как единственно возможное и выгодное всем. Из анализа Грамши выведено политическое определение гегемонии как лидерства.
Бельгийские политологии Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф в своей книге «Гегемония и социалистическая стратегия» определили гегемонию как политическое отношение власти, при котором подчиненное общество выполняет социальные задачи, которые являются невыгодными для них.
В области международных отношений «гегемония» обычно относится к способности формировать международную систему. Примерами таких государств стали Великобритания в XIX веке или США в XX веке. При этом гегемон может формировать международную систему с помощью принудительных и ненасильственных средств. Важно не путать гегемонию с диктатурой. При гегемонии убеждение остальных людей или стран происходит без применения силы или угроз ее применения. Полезность подчинения доказываются иными путями. Это может быть финансовое влияние богатой страны на бедные страны или же предоставление культурных благ менее развитым обществам.