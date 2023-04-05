Мужчина поймал огромную щуку и отпустил ее

Рыбак из Перми Сергей Гимадеев открыл сезон весенней рыбалки уловом огромной щуки, которую отпустил обратно в реку. Фотографии и видео с рыбалки мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте», а также на своей личной странице.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Сегодня благополучно открыли сезон жидкой воды. Судаки отзывались на мандулу, что на фото, а щука на поролон. Рыбалка в кайф. „Мамка“ (рыба с икрой — прим. ред.) конечно же отпущена», — поделился эмоциями Гимадеев.

В комментариях к своему посту мужчина рассказал, что рыба была поймана на Каме в промежутке между Пермью и поселком Таборы. Ранее URA.RU сообщало о пермячке, которая записала видеоотчет с рыбалки, где поймала большую щуку.