Президент отметил успех радиостанции в отечественной медиаиндустрии, за которым стоит сплоченная команда единомышленников и профессионалов.

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Президент России Владимир Путин поздравил «Авторадио» с 30-летием. Правительственная телеграмма пришла в редакцию радиостанции в день юбилея. Поздравление также опубликовано на официальном сайте Кремля.

«5 апреля 1993 года в эфире впервые прозвучали позывные «Авторадио», возвестив о рождении одной из наиболее ярких, интересных и популярных на сегодняшний день радиостанций в нашей стране. Отрадно, что аудитория «Авторадио» постоянно прирастает новыми слушателями, и нынешнее праздничное событие вы встречаете вместе с миллионами своих преданных поклонников, которые ежедневно настраиваются на частоту радиостанции, чтобы пообщаться с известными ведущими, познакомиться с актуальными новостями, получить заряд бодрости и оптимизма», – говорится в телеграмме.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что за непреходящим успехом «Авторадио» стоит талантливая, сплоченная команда единомышленников, искренне любящих и досконально знающих свое дело. Владимир Путин особо отметил вклад коллектива в реализацию значимых просветительских, благотворительных проектов и инициатив.

Пресс-служба

«Такая многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого уважения», – заявил Президент РФ.

«Авторадио» – флагман субхолдинга ГПМ Радио, управляющего еще восемью радиостанциями «Газпром-Медиа Холдинга» («Юмор FM», Детское радио, Радио ENERGY и другие). В начале юбилейного года за верность профессии, за сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летием коллективу вручена премия Правительства РФ в области СМИ. «Авторадио» является лидером московского радиовещания 13 лет подряд, а по итогам второго полугодия 2022 года возглавило рейтинг популярных радиостанций России*. Одна из крупнейших федеральных сетей охватывает эфиром свыше 73 тыс. городов и населенных пунктов страны. Бренд «Авторадио» широко представлен в digital: радиостанция создает самостоятельный контент для соцсетей, формирует направление подкастов, имеет мобильное приложение, представлена на видеохостингах, где транслируются live-концерты и интервью со знаменитостями.

Сегодня, 5 апреля, радиостанция №1 в России* отмечает 30-летний юбилей вместе с друзьями и слушателями. В прямом эфире проходит большой праздничный марафон, «Авторадио» дарит подарки и принимает поздравления. Топовые артисты вместе с ведущими шоу «Поехали» и «Мурзилки Live» разыгрывают по-настоящему крутой суперприз – квартиру на море в Сочи. Всего же в игре «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» для слушателей приготовлено две квартиры, три автомобиля и пять миллионов рублей.

22 апреля радиостанция приглашает всех на праздничное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». 30 ярких звезд «Авторадио» исполнят на сцене Crocus City Hall свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра.