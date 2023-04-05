$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Эксперимент показал, что фокус с исчезающим шариком не может обмануть мартышек

Газета.Ru

Фокус с исчезновением предмета может обмануть только обезьян с противостоящим большим пальцем. Об этом сообщает Кембриджский университет.

Фокус с исчезающим шариком не может обмануть мартышек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рамках этого фокуса у зрителя возникает иллюзия, что торчащий из ладони предмет взяли другой рукой, хотя в действительности он просто падает вниз и скрывается за ладонью той же самой руки. Несмотря на простоту, для человека эта иллюзия кажется убедительной, особенно для детей.

Видео дня

Теперь ученые выяснили, что для того, чтобы этот фокус работал, необходимо, чтобы анатомия «жертвы» была похожа на анатомию фокусника. В частности, обезьяны, у которых не было противопоставленных больших пальцев, оказались невосприимчивы к этой иллюзии. Это удалось выяснить в ходе экспериментов, в которых кусочки еды заменяли обезьянам монеты и выдавались в качестве награды, но только в том случае, если животные угадывали правильную руку. Опыт был проведен с 24 животными: восемь капуцинов пытались обмануть арахисом, восемь беличьих обезьян — сушеными мучными червями, а восемь мартышек — зефиром. Капуцины славятся ловкостью и используют каменные инструменты для колки орехов в дикой природе. Они могут шевелить каждым пальцем, и у них есть противопоставленные большие пальцы, обеспечивающие надежный захват. Их этот трюк обманывал в 81% случаев.

Руки беличьих обезьян гораздо менее ловкие, но их большой палец частично противопоставлен. Их фокус обманывал в 93% случаев, что говорит о том, что для успеха фокуса анатомия может совпадать лишь частично. У мартышек же, чьи пальцы расположены ровно в ряд и приспособлены исключительно для лазания по веткам, проблем с определением «правильной» руки не было — их удалось обмануть лишь в 6% случаев. Это совпадает с выбором интеллектуальных животных, вроде воронов, у которых рук нет в принципе.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что когда мы наблюдаем действие другого человека, в нашем мозгу активируются те же самые нервные связи, как если бы мы сами делали его. Таким образом животное может «проиграть» в голове чужое действие и лучше понять его.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий