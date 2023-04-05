Фокус с исчезающим шариком не может обмануть мартышек

Фокус с исчезновением предмета может обмануть только обезьян с противостоящим большим пальцем. Об этом сообщает Кембриджский университет.

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В рамках этого фокуса у зрителя возникает иллюзия, что торчащий из ладони предмет взяли другой рукой, хотя в действительности он просто падает вниз и скрывается за ладонью той же самой руки. Несмотря на простоту, для человека эта иллюзия кажется убедительной, особенно для детей.

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Теперь ученые выяснили, что для того, чтобы этот фокус работал, необходимо, чтобы анатомия «жертвы» была похожа на анатомию фокусника. В частности, обезьяны, у которых не было противопоставленных больших пальцев, оказались невосприимчивы к этой иллюзии. Это удалось выяснить в ходе экспериментов, в которых кусочки еды заменяли обезьянам монеты и выдавались в качестве награды, но только в том случае, если животные угадывали правильную руку. Опыт был проведен с 24 животными: восемь капуцинов пытались обмануть арахисом, восемь беличьих обезьян — сушеными мучными червями, а восемь мартышек — зефиром. Капуцины славятся ловкостью и используют каменные инструменты для колки орехов в дикой природе. Они могут шевелить каждым пальцем, и у них есть противопоставленные большие пальцы, обеспечивающие надежный захват. Их этот трюк обманывал в 81% случаев.

Руки беличьих обезьян гораздо менее ловкие, но их большой палец частично противопоставлен. Их фокус обманывал в 93% случаев, что говорит о том, что для успеха фокуса анатомия может совпадать лишь частично. У мартышек же, чьи пальцы расположены ровно в ряд и приспособлены исключительно для лазания по веткам, проблем с определением «правильной» руки не было — их удалось обмануть лишь в 6% случаев. Это совпадает с выбором интеллектуальных животных, вроде воронов, у которых рук нет в принципе.