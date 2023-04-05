Как полтергейст десятки лет держал в страхе жителей Теннесси

Почти две сотни лет назад в лесах Северного Теннесси злой дух ведьмы мучил семью Белл. В наши дни он остается не только городской страшилкой, но и одним из самых известных полтергейстов в паранормальной истории США. Что известно о фантоме и где он обитает сейчас, читайте в материале «Рамблера».

В 1804 году фермер Джон Белл и его жена поселились на 300 акрах земли Северного Теннесси, штата на востоке США. За тринадцать лет они успели нажить двоих детей и устроить быт, однако в 1817 году их жизнь кардинально изменилась. Все началось с хлопанья дверей и бряцанья невидимых цепей. После нечто стало пробираться в дом, терзая во сне и Джона и его жену Люси — на утро супруги обнаруживали на своих телах синяки и царапины.

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Больше всего от духа доставалось дочери Беллов: полтергейст дергал ее за волосы, щипал, колол и бил. Призрак вмешивался в ее жизнь до тех пор, пока девочка не выросла. Бетси умерла в 1888 году в возрасте 82 лет, и до конца своих дней никогда не спала в одиночку. Сына же Джона и Люси ведьма по неизвестным причинам практически не трогала.

Но кем же была эта ведьма из Теннесси, и чем так сильно ее разозлила семья Белл? Согласно самой популярной версии, в злой дух после смерти превратилась прежняя владелица земли Кейт Баттс, которая была уверена, что Джон смошенничал, купив у нее участок. Тогда она поклялась преследовать мужчину до самой его смерти. Джон Белл умер в 1820 году. Его нашли мертвым в кровати, а рядом валялся пузырек с неизвестной жидкостью.

Постепенно паранормальные явления сошли на нет, как говорят, злая ведьма нашла приют в пещере неподалеку от фермы.