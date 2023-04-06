День в истории: казанский театр, появление таксофонов и раскопки города Помпеи

Сегодня, 6 апреля, Международный день спорта, а также Всемирный день настольного тенниса. В России отмечают День работников следственных органов МВД. В этот день Наполеон I в первый раз отрекся от престола, американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса, в СССР учредили ордена Ленина и Красной Звезды, в США издали книгу "Маленький принц", Евросоюз признал независимость России. Родились: русский писатель-публицист Александр Герцен, известный врач Николай Склифосовский, советский астроном Александр Орлов. Умерли: английский король Ричард I Львиное Сердце, русский писатель Глеб Успенский, предприниматель и меценат Савва Мамонтов, композитор Игорь Стравинский. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Василий Гордов — герой из Татарстана и первое светомузыкальное исполнение симфонической поэмы Скрябина "Прометей" в КАИ

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6 апреля 1852 года в Казани открылся новый каменный театр с первой постоянной труппой. До этого с января 1851 года здесь работала итальянская труппа, гастролировавшая в России. До 1857 года театром управляла "акционерная компания".

6 апреля 1945 года уроженцу Татарстана Василию Гордову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был командующий войсками Сталинградского фронта в 1942 году и несколькими армиями. Но 12 января 1947 года Гордова арестовали, лишили наград и приговорили к смертной казни за критику внутреннего положения и политики руководства. Только после смерти Сталина, Военный совет Верховного суда СССР принял решение о реабилитации героя.

6 апреля 1962 года в Казани впервые прозвучала симфоническая поэма Александра Скрябина "Прометей" со световой партитурой. В ней композитор попытался выразить идею торжества человеческой воли. Техническое решение проекта принадлежит СКБ "Прометей" (КАИ), которым на протяжении полувека руководил Булат Галеев. Премьера симфонической "Поэмы огня" ("Прометей") — первый крупный проект исследователей светомузыки.

Первые электрические трамваи, телефоны-автоматы и орден Красной Звезды

6 апреля 1899 года в Москве появился первый трамвай. В конце XIX века столица была перенаселена, и существующий общественный транспорт не справлялся со своей задачей. Также оставляло желать лучшего его состояние и оборудование. Под новый вид транспорта правительство решило реконструировать Долгоруковскую линию вагонной железной дороги и две пригородные железные дороги — Петровскую и Бутырскую.

6 апреля 1927 года в Ленинграде началась масштабная установка телефонов-автоматов. Уильям Грей был первым, кто успешно изготовил телефон-автомат, производил его в промышленных масштабах и использовал в коммерческих целях. Идея возникла после того, как жена Уильяма заболела, и он был вынужден ходить по домам с просьбой вызвать врача, но все соседи ему отказывали. В 1889 году Банк Хартфорда в США установил первый общественный телефон. Советские телефонные будки производились на заводе "Красная Заря".

6 апреля 1930 года Указом Президиума ЦИК СССР в стране был учрежден орден Красной Звезды. Им награждались "за большие заслуги в защите СССР в военное и мирное время, обеспечение национальной безопасности" не только люди, но и воинские части, корабли, предприятия, организации и учреждения. Первым кавалером ордена стал Василий Блюхер, командующий войсками специального назначения Дальнего Востока, за действия в 1929 году по ликвидации вооруженных конфликтов на Китайско-Восточной железной дороге.

Отречение Наполеона I и первые летние Олимпийские игры

6 апреля 1748 года при раскопках под руководством Рокко Хоакина де Алькубьерре были обнаружены руины города Помпеи. Сам Алькубьер был убежден, что это был другой город — Стабии. Развалины города раскопали, а памятники и другие находки восстановили. В 1763 году на одной из статуй была найдена надпись о том, что это Помпеи.

6 апреля 1814 года Наполеон Бонапарт впервые отрекся от престола. После того, как русские и союзные войска вошли в Париж в марте 1814 года, городу угрожал пожар. Все отвернулись от императора: Сенат и армия, сформировавшая новое правительство, включая его верных маршалов Нея, Бертье и Лефевра. Поняв, что шансов у него нет, Наполеон принял судьбоносное решение. В тот же день Сенат провозгласил Людовика XVIII королем. Однако в марте 1815 года Наполеон снова стал лидером Франции — чтобы через 3 месяца повторно уйти и больше не возвращаться.