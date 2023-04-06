Девушка уволилась с работы и спустя два года получила неожиданное письмо

Пользовательница Reddit под ником u/Sp4c34ndT1m3 поделилась скриншотом неожиданного письма, которое она получила от бывшего работодателя спустя два года после увольнения. По словам девушки, содержание послания сбило ее с толку.

Фото: Christin Hume / Unsplas Christin Hume / Unsplas

Авторша поста рассказала, что в 2021 году она ушла с работы из-за переезда. Как уточнила девушка, за две недели до ухода она написала заявление об увольнении и отдала его начальнику.

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«Он был очень небрежным боссом. Однажды я травмировалась на работе и на то, чтобы получить компенсацию, ушли месяцы. Тем не менее я думала, что он сделает все, что необходимо, чтобы я больше не была в списке сотрудников», — написала она.

Недавно рассказчица получила письмо с бывшего места работы. Девушку уведомили о том, что с ней несколько раз пыталось связаться руководство, но так и не получило ответа.

«С 28 марта 2023 года трудовой договор с вами будет расторгнут по причине неявки на рабочее место», — гласит текст письма.

Девушка призналась, что письмо об освобождении от должности сбило ее с толку и теперь она беспокоится о своем будущем.

«Кто-нибудь знает, как мне поступить в этой ситуации? Я не хочу (...) иметь у себя в трудовой книжке запись, что я была уволена за "неявку на рабочее место"», — добавила авторша поста.

Один из пользователей поинтересовался, осталась ли у девушки копия заявления об увольнении. Он посоветовал ей отправить бывшему работодателю по почте этот документ или любое другое доказательство того, что она уволилась с работы должным образом.

Другой комментатор предположил, что экс-начальник девушки мог специально не оформлять увольнение, чтобы тайком получать ее зарплату себе. По его словам, подобные ситуации часто происходили во время пандемии коронавируса. Он также порекомендовал рассказчице позвонить на бывшее место работы и объяснить, почему она там не появлялась.