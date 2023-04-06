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1 час назад

30 косаток попытались съесть заживо двух серых китов и попали на видео

Lenta.ru

Группа косаток напала на двух взрослых серых китов у побережья американского штата Калифорния. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

30 косаток попытались съесть заживо двух серых китов и попали на видео
Фото: Лента.руЛента.ру

Эван Бродски вместе с Monterey Bay Whale Watch сделал при помощи дрона запись, на которой видно, как стая из 30 косаток окружила двух серых китов и пытается съесть их заживо. Нападение хищников длилось около пяти часов.

Хотя нападения косаток на серых китов не являются редкостью, обычно они охотятся на куда более уязвимых детенышей. В данном случае хищницы атаковали двух взрослых особей, что делает атаку крайне необычной. Это первый в истории случай, когда удалось задокументировать нападение косаток на взрослых китов. В это время года детенышей китов еще нет в этом регионе.

Кадр из видео Monterey bay whale watch

Бродски наблюдал за нападением до тех пор, пока серые киты не отделились от группы и не уплыли на мелководье. Видео позволяет больше узнать о поведении косаток и их охотничьих привычках.

Обычно киты-матери и их детеныши стараются оставаться ближе к берегу во время миграции вдоль побережья Калифорнии, так как там безопаснее и больше пищи. Но в районе залива Монтерей движение вдоль побережья затруднено из-за характера местности. Косатки ждут возможности воспользоваться уязвимостью молодых детенышей в глубоких открытых водах.

Кадр из видео Monterey bay whale watch

Серые киты вырастают до 14 метров в длину и весят до 41 тонны.

Ранее сообщалось, что пара косаток, известных своей кровожадностью, у побережья ЮАР за один день убила 17 шестижаберных акул и выгрызла их печень. Печень содержит сквален, который жизненно необходим косаткам для производства гормонов.

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