Зачем знать Монгольской империи потребляла молоко яка

Ученые обнаружили образцы молока яка в зубном камне женщины из Монгольской империи. С их помощью они смогли выяснить, что уже около 1270 года нашей эры монгольская знать пила молоко яка. Исследование опубликовано в журнале Communication Biology.

Фото: InScience InScience

Молоко было важнейшим ресурсом в Монголии на протяжении более 5000 лет. Ученые знают, когда монголы начали пить молоко коров, овец, коз и даже лошадей. Кочевники также любили и молоко яков, но оставалось неизвестным, когда они начали его пить. Як — это животное, приспособленное к холодным и высокогорным экосистемам; у него крупное тело, длинный шерстяной покров и мощные копыта. Во многих местах як эксплуатируется как вьючное животное, но иногда его разводят, чтобы добывать молоко и мясо. Молоко яка содержит много жира, белка и минеральных веществ. Останки яков и их художественные изображения археологи находят крайне редко, из-за чего было трудно определить, когда и где одомашнили этих животных.

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Однако теперь ученые смогли выяснить, когда монголы одомашнили яков и начали пить их молоко. Исследователи обнаружили останки женщины, похороненной в берестяной шапке под названием «большая собака» и шелковых одеждах с изображением золотого дракона с пятью когтями. Нашли ее на кладбище монгольской эпохи, расположенном вдоль высокогорного хребта. Это место носит название «Хориг», что означает табу. Археологи полагают, что это кладбище было элитным, поскольку исследователи обнаружили там отличительные знаки правящей тогда элиты, в том числе дракона с пятью когтями.

Исследователи проанализировали белковый состав зубного камня женщины и обнаружила белки молока, крови и других тканей различных жвачных животных, в том числе яка. Это стало самым ранним прямым доказательством употребления молока яка. Следовательно, примерно в 1270 году (именно тогда умерла женщина) монгольские элиты уже пили молоко яка.