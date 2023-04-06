Возвращение «челноков»: история самой популярной профессии 90-х

Шумные вокзалы, бесконечные дороги, грязные рынки и горы клетчатых сумок. Казалось бы, от знаменитой «челночной» романтики сегодня остались лишь воспоминания. Однако в последнее время о возвращении популярной профессии 90-х в России стали заговаривать чаще. Уход зарубежных брендов, легализация параллельного импорта и, наконец, открытие пассажирского морского сообщения с Турцией. Как сообщает «Российская газета», уже с мая в турецкую гавань можно будет попасть из Сочи на пароме. Это направление обещает стать не только востребованным туристическим маршрутом, но и выгодным решением для частного предпринимательства.

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Как известно, в 90-е годы Турция была настоящей «челночной Меккой» для россиян. Качество турецких вещей тогда было на высоком уровне. Одежда, обувь, косметика могли служить долгие годы, и цены при это были весьма доступными. О том, как наши соотечественники охотились за заграничным товаром и почему вся страна в одночасье превратилась в огромный рынок, рассказываем в материале MIR24.TV.

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«Челноки» поневоле

С распадом СССР рухнуло и все мироустройство бывших советских граждан. Повсюду закрывались предприятия, в магазинах стремительно росли цены, возникал товарный дефицит. Одни теряли работу, другим задерживали зарплаты. Деньги мгновенно обесценивались, вынуждая население экономить даже на продуктах питания. В такой тревожной обстановке в правительстве был принят указ «О свободе торговли», позволявший частным лицам и предприя­тиям торговать практически везде, в том числе с рук, лотков и автомашин. Тысячи людей стали выходить на улицы, чтобы хоть как-то заработать на жизнь.

Наиболее предприимчивые граждане вооружались большими клетчатыми баулами и отправлялись в изнурительные «командировки» за рубеж. После падения «железного занавеса» совершать покупки за границей можно было абсолютно легально. Физическим лицам по закону разрешалось свободно провозить на территорию России почти любые иностранные изделия на сумму до пяти тысяч долларов. В условиях разваливающейся промышленности в стране и растущего потребительского спроса это было настоящим подарком начинающему предпринимателю. В народе таких дельцов прозвали «челноками».

Простой и быстрый способ прокормить семью массово затягивал россиян в «челночный» бизнес. В середине 90-х его масштабы достигли небывалого размаха. В эту сферу оказались вовлечены более десяти миллионов человек. Общая сумма товаров, привезенных новоявленными оптовиками в Россию, превышала 10 миллиардов долларов – это треть всего импорта в стране.

Вот уж поистине феноменальное явление! Неорганизованная торговля перевернула отечественную экономику и расшевелила механизмы, проржавевшие за годы планового режима. Казалось, вся страна в одночасье превратилась в огромный рынок. В Москве на пике «челночного» предпринимательства функционировало более 200 торговых площадок и ярмарок. При этом цены там были на 20-35% ниже, чем в магазинах. Неудивительно, что в 1995 году, по некоторым оценкам, услугами барыг и оптовиков пользовался каждый второй житель столицы.

Появление чартеров и «челночных» туров

Первые «челноки» ездили за товаром в оди­ночку и возвращались в страну с плотно набитыми полосатыми сумками. В основном везли ширпотреб, то есть товары широкого потребления: одежду и обувь, косметику и парфюмерию, ткани, технику и бытовую электронику. А вот основными экспортерами «челночного» рынка оказались Польша, Турция, Китай, Италия и ОАЭ.

Массовые перелеты россиян за рубеж привели к возникновению «чартерных» рейсов. Официально такие пассажиры проходили контроль как туристы, впрочем, о реальных целях их визитов в чужую страну догадаться было нетрудно. Нередко в самолетах с «челноками» даже специально снимали сиденья, чтобы увезти обратно как можно больше товаров.

Примерное расписание таких путешествий – пару раз в месяц. Длительность поездки, как правило, составляла три-четыре дня. Программа очень насыщенная: по прилету надо было выбрать подходящий товар, договориться с продавцом, осуществить закупку, перед вылетом обеспечить отгрузку. Лишь в перерывах между рабочими делами вояжеры могли почувствовать себя туристами и прогуливались по городу.

Вскоре к прибыльному бизнесу подклю­чились турфирмы. Агенты предлагали оптовикам настоящие «челночные» туры. В стоимость путевки входили дорога, проживание в гостинице, питание, доставка товара и его таможенное оформление. Помимо организации таких «путешествий», операторы устраивали и так называемые «шоп-туры» в приграничных районах. Перекупщиков собирали группами и возили по складам, фабрикам и магазинам, чтобы они могли закупиться оптом всем необходимым, а затем развозили по домам.

Позже доставку товара взяли на себя специальные фирмы – карго-перевозчики. Для удобства они работали по обе стороны гра­ницы. С их появлением «челнокам» больше не нужно было тратить время и силы на собственноручную перевозку груза. К тому же, такой формат позволял торговцам ввозить в Россию импортную продукцию уже не десятками килограммов, а сотнями.

Фарт и риски

Новые возможности в сфере оптовой торговли превращали вчерашних «челноков» в настоящих менеджеров. После успешной доставки товара через посредников стало понятно, что и реализацию можно доверить другим людям. В итоге многие начали нанимать продавцов, чтобы не стоять самим часами на рынках и торговых точках. Так, помимо снабжения россиян сумочками, яркими футболками с заграничными надписями и кроссовками, «челноки» взяли на себя и другую важную функцию – они обеспечивали людей рабочими местами и стабильным заработком.

Каждая удачная поездка за рубеж приносила перекупщику навар в 500-1000 долларов. Самые фартовые делали сумасшедшую выручку и за пару лет обзаводились коттеджем на Рублевке и автопарком иномарок. В конце концов ремесло «челнока» прочно вошло в рейтинг профессий, гарантирующих богатство, после чиновников, банкиров и руководителей предприятий.

Впрочем, таких впечатляющих результатов удавалось добиться далеко не всем. В «челночном» бизнесе вертелись самые разные люди. В поездках за товаром можно было встретить даже профессоров и крупных ученых. Однако большинство новоявленных оптовиков составляли женщины. Вот только сравнить их с современными преуспевающими бизнес-леди нельзя. Бывшие медсестры, учительницы и работницы фабрик взваливали на себя тяжелые баулы, потеряв надежду на государство и пьющих мужей. Их задачей было лишь выжить и спасти семью.

У подавляющей массы людей представительницы прекрасного пола с огромными тюками не вызывали никакого интереса. Зато за ними пристально следили участники организованных преступных группировок. «Челночный» бизнес – опасная стезя с высокой концентрацией криминала. Стать жертвой бандитского налета можно было и в поезде, и в автобусе, и даже в собственном авто. «Челноков» всегда «прессовали» грабители – они требовали дань со всех торгующих на рынках и вымогали деньги, останавливая транспорт прямо на дороге. Тому, кто отказывался платить, угрожали и портили товар. Бывали случаи с избиениями и даже смертельными исходами.

«Черкизон» и «Лужа»

В расцвет «челночной» эпохи стать представителем этой профессии можно было, даже не покидая пределов России. Те, кто не имел возможности мотаться за рубеж, закупались в Москве на оптовых рынках. Одни из самых популярных точек – «Лужа» и «Черкизон». Атмосфера здесь всегда царила особенная, эдакое «государство в государстве» со своими правилами и иерархией.

На прилавках можно было увидеть не только одежду: торговали продуктами, техни­кой, товарами для дома, игрушками и многим другим. Между рядов ходили лоточники, предлагая мелочевку, бегали грузчики с грохочущими тележками, из каждой палатки доносились пронзительные голоса зазывал. На рынках работали точки общепита, пункты обмена валют и даже медицинские кабинеты.

Часто земельные участки под торговые площади использовали незаконно, а торговцы работали с нарушением миграционного законодательства. Здесь же вовсю орудовали виртуозные карманники, которые обчищали зазевавшихся покупателей в считанные секунды. Процветал рэкет. В общем, криминал в этих местах был сопутствующим явлением, так что приезжать на рынок в одиночку считалось небезопасным.

О качестве продукции, привезенной «челноками», тоже до сих пор слагают анекдоты. Футболки из Китая выцветали и садились после первой же стирки, от джинсов отлетали застежки и пуговицы, ботинки «на клею» предательски намокали в дождливую погоду. Но для недавних советских граждан все это было не так уж и важно. Люди, привыкшие к тусклым краскам и однообразному фабричному пошиву, радовались возможности примерить заграничные «бренды», пусть даже и с ошибками в названиях.