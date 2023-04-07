«Тогда вся Россия лежала в руинах»

410 лет назад, весной 1613 года, Земский собор в Московском Кремле избрал русским царем шестнадцатилетнего Михаила Романова, ставшего основателем правящей династии в России на протяжении следующих трехсот лет.

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Имелись ли у него реальные конкуренты в борьбе за верховную власть? Почему во время Смуты в нашей стране выбирали царей и как это происходило? Почему кандидатуру подростка из репрессированного Борисом Годуновым аристократического рода активно поддержали казаки? Кто был реальным правителем России после окончания Смуты — юный царь Михаил Федорович или его отец патриарх Филарет, вернувшийся из многолетнего польского плена?

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Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Александр Лаврентьев.

Царские выборы

«Лента.ру»: Михаил Романов стал третьим и последним выборным царем в истории России. К 1613 году практика избрания монарха в нашей стране уже считалась легитимной процедурой или еще воспринималась как экзотическое новшество?

Александр Лаврентьев: Сама процедура избрания государя находилась вне представлений русского человека эпохи Средневековья и более поздних времен о природе верховной власти. Считалось, что монарха нельзя выбрать — им можно только родиться, а если нет государя, то нет и государства. С политической точки зрения избрание нового царя на Земских соборах 1598 года, 1606 года и 1613 года было вынужденной мерой.

Во всех трех случаях другие варианты решения вопроса о верховной власти в силу разных причин отсутствовали. Но Земский избирательный собор 1613 года был примечателен тем, что его организаторам, опираясь на опыт предыдущих соборов, было важно соблюсти легитимность, то есть обеспечить максимально широкое участие делегатов от сословий, причем далеко не всех. В то время 95 процентов населения России составляли крестьяне, на соборах вообще не представленные в принятии общего решения.

Удалось соблюсти легитимность?

Вполне. По разным оценкам историков, число делегатов достигало 700-800 человек. По многолюдности, социальному и региональному составу это был самый представительный Земский собор в русской истории.

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С одной стороны, историкам о Земском соборе 1613 года известно несравненно больше, чем о соборе 1606 года, избравшем царем Василия Шуйского, но от которого вообще не осталось документов. С другой стороны, таинственных, неясных и многотолкуемых вопросов в истории собора 1613 года тоже было немало.

Например?

По результатам Земского избирательного собора была составлена «Утверженная грамота» о призвании на царство Михаила Романова. Но этот документ почему-то изготовили в двух экземплярах, оба хранились в царском архиве.

Есть много вопросов о подписях участников Земского собора на тыльной стороне «Утверженной грамоты». Одни делегаты подписывались индивидуально, другие — коллективно (за себя и за других), но всего насчитывалось менее трехсот подписей. Исследования показали, что последние подписи на документе были поставлены в 1617 году, то есть через четыре года после проведения избирательного собора.

По мнению некоторых историков, до Земского собора почему-то так и не доехала делегация из Нижнего Новгорода. Это тем более странно, если учесть, какую роль этот город сыграл в организации Второго ополчения и освобождения Москвы от польско-литовского гарнизона, который, кстати, находился в Кремле по приглашению Семибоярщины.

Что самое главное — до нашего времени не сохранились протоколы заседаний (если таковые велись) не только избирательного собора 1613 года, но и всех остальных, более пятидесяти Земских соборов в нашей истории. Мы знаем, какие вопросы на них обсуждались и какие решения в итоге принимались. Но как именно они вырабатывались, как проходили дискуссии между делегатами, какие коалиции среди них складывались, мы понятия не имеем. Вообще история Земских соборов в России — это для исследователей один большой черный ящик. Мы очень мало знаем про этот политический институт, потому что и дореволюционные, и советские историки считали его малозначимым органом при самодержавной монархии.

Стал ли Земский собор 1613 года наиболее приемлемой площадкой для нахождения компромисса между разными сословными группами, чтобы поскорее вывести страну из того глубокого системного кризиса, в котором она оказалась в годы Смуты?

В целом да, потому что к 1613 году в России все устали от многолетней гражданской войны. Да и другой подходящей площадки в структуре государственного управления просто не существовало. Участникам Земского собора было необходимо найти приемлемый компромисс, потому что вопрос об избрании царя имел первостепенное значение.

Ведь все решения у нас в стране принимала верховная власть, такую политическую систему очень точно описывала формула «государь указал, бояре приговорили». Тут важно было не ошибиться в выборе кандидата в монархи, особенно когда опыт Семибоярщины показал, что Боярская дума без царя оказалась мало на что пригодной.

Потенциальные конкуренты

Решение Земского избирательного собора о призвании на царство касалось только Михаила Романова или всех его потомков тоже?

Избрание нового государя всегда влекло за собой избрание новой династии. Так предполагалось при избрании Бориса Годунова в 1598 году и Василия Шуйского в 1606 году. Другое дело, что обстоятельства сложились так, что им обоим не удалось закрепиться на троне. Но наследственный характер верховной власти в России никто из участников Земских соборов не подвергал сомнению.

Кто управлял Россией до избрания Михаила Романова?

После капитуляции польско-литовского гарнизона в Кремле и освобождения Москвы осенью 1612 года власть в столице перешла к Совету всея земли — представительному органу, созданному за несколько месяцев до этого в Ярославле из числа руководителей Второго ополчения и некоторых членов Боярской думы. Если говорить о конкретных людях, то все знают Кузьму Минина и князя Михаила Пожарского, но теперь совершенно забыли подлинного героя Смуты и спасителя Москвы князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, который не меньше их заслуживает памятника на Красной площади. Именно члены Совета всея земли созывали Земский избирательный собор 1613 года и затем участвовали в его заседаниях.

Имелись ли у шестнадцатилетнего Михаила сильные и влиятельные конкуренты, желавшие воцариться в Кремле?

Смута оставила после себя большое количество мемуарной литературы, из которой следует, что в 1613 году на царский трон вроде бы претендовали князья Михаил Пожарский и Дмитрий Трубецкой, упоминаются и другие представители родовой московской аристократии. Но на самом деле к этим свидетельствам нужно относиться с известной долей осторожности. У нас нет достоверных сведений, что эти или какие-либо другие кандидатуры действительно обсуждались на соборе.

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Да, на тот момент Пожарский и Трубецкой были фактическими руководителями государства, но они оба в глазах современников имели серьезный изъян: их семьи никак не были связаны родственными отношениями с предыдущей правящей династией. К тому же Трубецкой вообще принадлежал к Гедиминовичам, а не к Рюриковичам. Что касается Пожарского, то он хоть и относился к Рюриковичам, но происходил от провинциальной ветви князей Стародубских.

А вот Михаил Романов был внучатым племянником Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного. Достоверно известно лишь одно: сначала участники Совета всея земли, а потом и делегаты Земского собора на одном из первых своих заседаний сразу договорились выбирать государя «только из московских и русских родов».

То есть польский и шведский принцы уже всерьез не рассматривались?

Да, этим Земский собор отличался от Семибоярщины, члены которой искали кандидатов на русский трон только за границей. Дело тут не в патриотизме одних и коллаборационизме других. С одной стороны, у Семибоярщины были перед глазами два неудачных опыта избрания царя из своих — сначала Годунова, затем Шуйского. С другой стороны, к началу 1613 года Речь Посполитая и Шведское королевство уже несколько лет находились в состоянии вооруженной конфронтации с Россией.

В 1609 году армия Польско-Литовского государства, сочтя приглашение на русскую службу шведских вооруженных полков враждебным шагом против Польши (король Сигизмунд III Ваза, швед по отцу, претендовал и на шведскую корону), осадила Смоленск, а после разгрома русской армии в Клушинской битве оккупировала западные уезды России и двинулась на Москву.

Шведский экспедиционный корпус под командованием Якоба Делагарди был приглашен в Россию правительством Василия Шуйского для отражения польско-литовской агрессии, однако после поражения при Клушине отступил на северо-запад и оккупировал Новгородскую землю. Здесь Делагарди пытался создать марионеточное государственное образование, ориентированное на Стокгольм. Поэтому для участников Земского собора 1613 года не было и речи о кандидатах на царство от Речи Посполитой или Швеции.

Потому что это теперь были уже не соседи, а враги?

Нет, речь идет именно о вооруженной конфронтации. Слово «враг» я бы здесь вообще не употреблял, тем более что через несколько лет Россия заключила города Козельск, Вязьму, Мещовск и Мосальск с окрестными землями. Россия уступала Речи Посполитой города Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Серпейск, Трубчевск, Новгород-Северский и Чернигов с окрестными землями. Стороны также договорились об обмене военнопленными, в число которых входил отец царя Михаила Федоровича митрополит Ростовский и Ярославский Федор Никитич Романов). Перемирие действовало до 1632 года, когда Россия неудачно попыталась вернуть Смоленск."}">Деулинское перемирие с Польско-Литовским государством. Вся история человечества показывает, что бывший враг может очень быстро стать другом и наоборот. Это всегда вопрос политической целесообразности, а не какого-то непримиримого экзистенциального противостояния.

Казачье лобби

Это правда, что победу Михаилу Романову, против которого сначала выступало старомосковское боярство, обеспечила агрессивная поддержка казаков, которые в марте 1613 года вместе с московским простонародьем ворвались на заседание Земского собора в Кремле?

«Ворвались на заседание» — очень смелая и наверняка преувеличенная трактовка тех событий. На самом деле мы знаем только один источник об этом — «Повесть о Земском соборе 1613 года» неизвестного автора. Ее в свое время выявил и ввел в научный оборот замечательный историк Александр Лазаревич Станиславский, к сожалению, рано ушедший из жизни.

Согласно тексту этого документа, главными сторонниками избрания на царство Михаила Федоровича Романова были казаки, которые во время проведения Земского собора составляли львиную долю всех вооруженных людей в Москве.

В этой ситуации казачья верхушка имела реальную возможность диктовать свою волю делегатам, наверное, надеясь впоследствии стать новым сословием в России

В «Повести» рассказывается, как казаки вели переговоры с боярином Иваном Никитичем Романовым, дядей Михаила Федоровича. Большинство современных исследователей сходятся с ее основным посылом. Судя по всему, это было именно так, и участникам Земского собора при принятии решения приходилось учитывать настроения казаков.

О каких казаках тут идет речь? Запорожских или донских?

Ни тех, ни других — это были разные казаки. Донские казаки во время тех событий в основном оставались у себя на Дону, а отряды запорожцев были в армии «тушинского вора» — Лжедмитрия II. Но те казаки, что находились в Москве в 1613 году, представляли собой совершенно разношерстную публику.

Дело в том, что в годы Смуты произошло крушение многих внутренних структур русского общества. До этого оно строилось строго по служебному принципу, когда всякий человек был приписан к какому-либо сословию: крестьянству, посадским людям, стрельцам, детям боярским или духовенству. Когда произошел слом всей прежней системы общественных отношений, казачество активно пополнялось за счет маргиналов — «охочих людей», поневоле выпавших из своей социальной страты.

Почему именно царь-подросток в 1613 году стал консолидирующей фигурой для всех?

Потому что он объективно оказался наиболее приемлемым кандидатом. Еще Сергей Федорович Платонов заметил, что Михаил Романов стал компромиссной фигурой по целому ряду независящих от него причин. Он был представителем одного из самых влиятельных боярских родов, связанного кровными узами с предыдущей правящей династией и пострадавшего при Борисе Годунове.

Отец будущего царя, боярин Федор Никитич, двоюродный брат по матери последнего государя из династии московских Рюриковичей Федора Ивановича, в 1601 году был насильно пострижен в монахи под именем Филарет, а двое его братьев мученически погибли в ссылке. Тогда вместе с Федором Никитичем из мужской части семьи уцелел только Иван Никитич — тот, с которым в 1613 году вели переговоры казаки. Эта опала фактически выключила выживших Романовых из многих событий Смуты, во время которых немало других первенствующих боярских фамилий себя замарали.

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Юный возраст Михаила Федоровича при избрании его на царство не должен никого смущать. По нормам того времени он считался совершеннолетним и уже мог жениться. У русских крестьян подобная семейная практика сохранялась вплоть до XIX века.

Как на завершающем этапе длительной и ожесточенной Смуты представителям всех сословий Российского царства, особенно правящему классу, хватило мудрости примириться и предать забвению взаимные былые прегрешения? Ведь до этого все они вели себя, мягко говоря, небезупречно.

Подлинное величие человека в том и состоит, что во имя благородных целей он готов через многое переступить. Смута — это многолетняя гражданская война в России, отягощенная иностранным вторжением. Ее катастрофические последствия выражались не только в тотальном разорении и опустошении целых городов и уездов, когда вся Россия лежала в руинах.

Смута оставила свой след даже в психологии русских людей, в чьих головах поколебались прежние представления о сакральном характере верховной власти

Всем стало отчетливо ясно, что пора прекратить взаимное истребление, поэтому очевидное понимание общегосударственных задач по восстановлению страны из пепелища явным образом превалировало над личными обидами.

Могу привести такой пример. Годунов был злейшим врагом семейства Романовых, он едва не истребил их во время своего правления. Казалось бы, после своего избрания на царство Михаилу Федоровичу, в раннем детстве разлученному с опальными родителями, было бы логичным проклясть и забыть своего предшественника. Но «Утверженная грамота» Земского собора 1613 года в значительной степени ориентировалась на аналогичный документ собора 1598 года, избравшего царем Бориса Годунова.

Как все эти болезненные процессы проходили в действительности, сказать трудно, поскольку очень много письменных источников того времени до нас не дошли. Мы не знаем достоверно, как именно после Смуты ее бывшие участники искали компромиссы и примирялись между собой.

Ведь одни из них в свое время служили Лжедмитрию I, другие — Болотникову или Лжедмитрию II в Тушине, третьи в составе Первого и Второго ополчений штурмовали Москву и осаждали Кремль. Судя по всему, не все прежние обиды сразу мгновенно забывались. Образно говоря, пожар Смуты, которая после избрания Михаила Романова на царство продолжалась еще пять лет, затухал медленно и постепенно.

Властный патриархат

Почему после 1619 года, когда из польского плена вернулся будущий патриарх Филарет, отец царя Михаила Федоровича, Земские соборы перестали регулярно собираться?

Нет, на самом деле Земские соборы с 1613-го по 1622 год собирались ежегодно, практически превратившись в постоянно действующий орган власти наподобие парламента.

Выход из Смуты оказался долгим и болезненным процессом.

Казна была пуста, и для восстановления разоренной страны приходилось вводить новые чрезвычайные налоги — пятинные и запросные деньги. Чтобы обеспечить их сбор, правительство Михаила Федоровича в первые годы его правления не могло обойтись без одобрения и поддержки русского общества, чьими представителями были делегаты Земских соборов.

После возвращения из польского плена Филарета в 1619 году и поставления его патриархом в России установился необычный властный тандем: государь-отец на патриаршем престоле и государь-сын на царском троне. С 1622 года Земские соборы не созывались десять лет вплоть до Смоленской войны с Речью Посполитой. Потом в течение всего XVII века они будут регулярно собираться для обсуждения насущных вопросов внутренней и внешней политики. Последний Земский собор в русской истории состоялся при царе Петре.

Такую политическую конструкцию с соправительством отца и сына можно назвать семейным двоевластием?

Можно, но доминирующую роль в ней, бесспорно, играл патриарх Филарет. С точки зрения русского семейного права по-другому и быть не могло: отец в любом случае был главнее неженатого сына. Но даже после первой женитьбы Михаила Федоровича в 1624 году реальным правителем России вплоть до своей кончины в 1633 году считался патриарх Филарет. Эта странная ситуация, когда государь царствовал при живом отце, оказалась уникальным явлением в русской истории.

Удалось ли в царствование Михаила Федоровича вывести Россию из глубокого системного кризиса начала XVII века?

Удалось, но ценой долгих и упорных усилий как верховной власти, так и русского общества. Постепенно возобновилась полноценная деятельность государственного аппарата, восстановился контроль центральной власти над всей страной (за исключением территорий, потерянных во время Смуты), воссоздались финансовая система государства и международные связи. В конце концов, удалось установить элементарный порядок в центральных уездах страны, в том числе в окрестностях Москвы, которые во время Смуты терроризировали многочисленные разбойничьи банды.