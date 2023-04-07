Почему Сталин прекратил самую грандиозную стройку века

На первом Съезде Советов было провозглашено создание СССР. Тогда же Киров выдвинул амбициозную идею – построить Дворец Советов, который стал бы символом страны.

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Однако к воплощению задумки приступили только в 1931 году. На каждом этапе – от проекта до подготовки к воплощению и начала грандиозной стройки – Дворец Советов был сооружением, подобного которому в мире не существовало.

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В июне 1931 года объявили конкурс проектов. Через несколько месяцев был уничтожен храм Христа Спасителя. «Отжившее», по замыслам властей, должно было уступить место новому. На конкурс подавали заявки как профессиональные архитекторы, так и рядовые граждане Союза. В числе участников конкурса был также великий французский архитектор Ле Корбюзье.

Во второй тур вышли работы Б. Иофана, И. Жолтовского и Г. Гамильтона. Все три проекта были выдержаны в монументальной стилистике. Позже подобный стиль назовут «сталинским ампиром». Выбор этих проектов знаменовал конец эпохи советского конструктивизма – легкость и ажурность уступили место помпезности и массивности. Оскорбленный игнорированием своего продуманного проекта Ле Корбюзье писал: «Народ любит королевские дворцы».

В 1933 году был определен победитель - строительство должно было вестись по проекту Б. Иофана. Но эскиз-победитель сильно отличался от итогового варианта.

Знаменитой башни с фигурой Ленина на первом эскизе не было: Дворец Советов выглядел как комплекс зданий, а на башне располагалась фигура Освобожденного Пролетария. Постепенно башня приобретала уровневую структуру, сопровождающие здания убирались. Высота здания должна была составлять 420 метров, из которых 100 – это высота статуи.

Грандиозная статуя Ленина (один палец вождя был величиной с двухэтажный дом) на верхушке появилась только в 1939 году. Мысль сделать здание постаментом принадлежала не Иофану, а итальянцу Бразини. Сам Иофан хотел расположить памятник перед Дворцом, но властям пришлось по вкусу предложение Бразини.

В центральной части Дворца предусматривался Большой зал на 22 тысячи человек. Сцена находилась в середине, зрительские ряды шли амфитеатром. Рядом с ним размещались фойе, подсобные помещения, Малый зал. В высотной части находились палаты Верховного Совета СССР, Президиум, кабинеты.

По проекту для строительства Дворца и всей инфраструктуры потребовалось бы снести едва ли не все исторические здания Волхонки. Предполагалось сделать грандиозную автостоянку, залитую бетоном площадь, отодвинуть ГМИИ им. А. С. Пушкина.

На стройплощадке впервые в СССР выполнили предварительный анализ грунта с помощью колонкового бурения – пробурили ряд скважин глубиной до 60 метров и проанализировали состав почвы. Место оказалось удачным – на этой территории располагались плотные известняки и скальный «островок». Чтобы грунтовые воды не подтачивали фундамент, впервые применили битумизацию: вокруг котлована пробурили почти 2000 скважин, в них залили битум. Дополнительно установили откачивающие воду насосы и добавили изолирующее покрытие.

Для финальной облицовки грандиозного сооружения построили камнеобрабатывающий комбинат, который потом «помог» сделать Москву гранитной: на нем обрабатывались каменные панели для метро, мостов и домов.

Для производства бетона для Дворца недалеко от него был основан завод. На строительство фундамента (также спроектированного особым образом – в виде колец) потребовалось 550 тысяч кубометров бетона. Диаметр каждого кольца составлял около полутора сотен метров. На них устанавливались 34 колонны. Площадь одной колонны в поперечном сечении составляла 6 кв. м. На такой колонне мог уместиться автомобиль.

Каркас здания создавался из особой марки стали, созданной специально для строительства – «ДС». Вспомогательный каркас, направлявший нагрузку на основной – из устойчивой к коррозии стали, попроще. Рядом с Ленинскими горами был основан завод, где элементы подготавливали к монтажу.

Основной каркас решили монтировать на бетонных кольцах. Чтобы поднимать балки, на этих кольцах предполагалось собирать краны. Чем выше, тем меньше кранов: монтаж статуи должен был осуществлять только один кран.

Проект предполагалось завершить к 1942 году. В 1940-м каркас достиг семи этажей, но началась война. Качественная сталь требовалась для производства противотанковых ежей, и пришлось демонтировать каркас. После войны у страны не было ресурсов на подобные сооружения. Проект перенесли на Воробьевы горы, где постепенно вместо Дворца выросло здание МГУ. В основу высоток был положен проект Иофана, и общие черты хорошо видны.