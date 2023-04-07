Как признаются в любви в разных странах мира

Эти традиции помогают мужчинам сообщить избраннице о чувствах.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Любовь — универсальный язык, понятный в каждом уголке мира, от мегаполисов до самых отдаленных местечек планеты. Люди встречаются, чувствуют притяжение и понимают, что с этим человеком готовы пройти всю жизнь. Но самый трепетный и нежный момент начинающихся отношений — признание в любви — происходит по-разному. Иногда эти традиции могут показаться очень странными.

Видео дня

Резная ложка в Уэльсе

По мнению историков, эта традиция возникла в 17 веке. У молодых людей из простых семей не было возможности преподносить избранницам дорогие подарки, зато многие из них занимались резьбой по дереву. Долго и кропотливо мужчины вырезали сложные узоры на деревянных ложках. Каждый рисунок имел смысл: цветок означал привязанность, якорь — безопасность и спокойствие, дракон — защиту, а крест — веру.

Как загорать без вреда для кожи?

Ложки, кстати, могли быть весьма внушительными и достигать почти метра в длину. Когда изделие было готово, молодой человек отправлялся к избраннице и предлагал ей принять подарок в качестве признания в любви. Эта традиция сохранилась по сей день: влюбленные молодые люди дарят ложки в качестве помолвочного подарка и символа сильных чувств.

Китовый зуб на Фиджи

Когда зародилась эта традиция, неизвестно, но она процветает до сих пор. Китовый зуб на шнурке мужчины дарят девушке, на которой мечтают жениться. Считается, что таким образом влюбленный обещает оберегать свою избранницу. Сейчас на островах существует запрет на китовый промысел, поэтому приобрести ритуальное украшение очень непросто. Мужчинам приходится тратить на одно колье заработную плату за несколько месяцев, так девушка понимает, что ее ухажер настроен серьезно.

Майское дерево в Германии

1 мая влюбленные мужчины в Германии приносят под окна избранниц молодое дерево, обычно это саженец березы или яблони, но иногда молодые люди ограничиваются просто симпатичными веточками. Их высаживают у входа в дом возлюбленной, украшая лентами, сердечками, монетками. «Майское дерево» стоит под окном около месяца, а затем мужчина должен получить свою награду — поцелуй, приглашение на ужин, долгожданное свидание.

В високосный год мужчины и женщины меняются местами: девушки ищут и высаживают у входа в дом симпатичных парней молодые саженцы.

Свист в Мексике

Этот способ признания в любви распространен не по всей стране, а лишь в некоторых племенах. Пары придумывают свой свистящий язык, похожий по звучанию на свирель, так мужчины намекают, что девушка им симпатична. Со временем у каждой пары возникает свой язык любви, с помощью которого назначают свидания и говорят о чувствах.

Луна в Японии