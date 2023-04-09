Что такое Пасха: история главного христианского праздника

16 апреля православные верующие отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение — самый древний христианский праздник. Он символизирует победу жизни над смертью и традиционно считается важнейшей датой в православном календаре, так называемым торжеством из торжеств. «Лента.ру» рассказывает, когда возник праздник Пасхи, как он отмечается в разных странах и почему в этот день принято дарить крашеные яйца.

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История Пасхи

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Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.

Когда Моисей вырос, он пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти. Ночью ангел-губитель спустился в Египет и действительно не тронул ни одного еврейского ребенка — прошел мимо них, а ягненок, то есть пасхальный агнец, стал символом жертвенности.

Когда именно произошел переход от иудейского праздника Песах к христианскому празднику Пасхи — неизвестно

Понимание новой пасхальной жертвы описано апостолом Павлом уже в Первом послании к коринфянам, в рассказе о Тайной вечере. «Пасха наша, Христос, заклан за нас», — говорит Павел, тем самым провозглашая Иисуса новозаветным агнцем.

«[Отмечая Пасху,] мы радуемся освобождению из "духовного Египта", царства смерти и греха, и о переходе в другую жизнь. Иисус Христос отворил двери ада. Избавил человечество от вечных мук за наши грехи», — так Игорь Фомин в интервью журналу «Фома» дает празднику более краткое определение.

"Пасха — это жизнь вечная, освобождение от смерти"

Главные пасхальные традиции и обряды

Великий пост

Пасхе предшествует Великий пост. Как и дата самого праздника, день начала поста каждый год меняется — в 2023-м, например, он выпал на 27 февраля.

48 дней длится Великий пост

Во время Великого поста нельзя есть все мясные и молочные продукты, фастфуд, шоколад, выпечку и ограничивать пищу с интенсивным вкусом — слишком соленую, сладкую и пряную. Мнения по поводу рыбы и морепродуктов расходятся: некоторые утверждают, что их можно употреблять в определенные дни, другие — что это разрешено во все субботы и воскресенья в период поста.

"Смысл Великого поста, в первую очередь, в очищении тела и души. Страстная седмица, последняя, самая строгая неделя поста, символизирует приобщение к мукам Христа и приобщение к его воскрешению"

Страстная неделя

Страстной неделей называют несколько дней, предшествующих Пасхе. Этот период посвящен воспоминаниям о последних днях жизни Христа на земле, а слово «страсть» в данном контексте означает «страдание». Каждый день Страстной седмицы имеет свое символическое значение.

Страстная неделя в этом году — с 10 по 15 апреля

В первый день, Великий понедельник, верующие вспоминают историю патриарха Иосифа, проданного его братьями в Египет, а также чудо, которое Иисус явил, одним словом иссушив дерево инжира, не принесшее плодов.

В Великий вторник священнослужители рассказывают о последней проповеди Христа в Иерусалимском храме и напоминают верующим о его основных заветах.

Великая среда — день, когда Иуда решился предать Христа за 30 сребреников.

Великий четверг (или Чистый четверг) связывают с Тайной Вечерей и считают днем, с которого начинается подготовка к Пасхе: верующие убирают дома и идут причаститься, а в церквях начинается одна из самых длинных служб в году — «Двенадцать Евангелий».

В Великую пятницу — день, когда Христос был распят, православные христиане погружаются в скорбь и отдают дань уважения его страданиям. Литургии в этот день не проводят.

На шестой день, согласно вероучению, Иисуса сняли с креста и похоронили, поэтому в субботу верующие уже освящают куличи и яйца, а вечернюю службу посвящают Пасхе. В этот же день происходит главное событие Пасхи — схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусали

Воскресная служба и крестный ход

В 12 часов ночи в храмах начинается пасхальная утренняя служба. Священнослужители и прихожане зажигают свечи, позже у алтаря начинается пение. Затем вокруг храма совершается крестный ход, он символизирует шествие Церкви навстречу своему Спасителю. За этим следует Божественная литургия и освящение артоса — специального хлеба, на котором изображен Крест, или Воскресение Христово. Артос хранится в храме до следующей субботы, после чего его раздают верующим.

Символы Пасхи

Все основные атрибуты православной Пасхи можно найти на праздничном столе:

Яйца

Кулич

Пасха — творожная масса с сахаром, медом и сливочным маслом

Крашеные куриные яйца стали главными участниками пасхального застолья благодаря преданиям. Одно из них гласит, что Мария Магдалина принесла вареные яйца к месту захоронения Иисуса, а когда он явился к ней, яйца вдруг окрасились в красный цвет. Согласно другой, более распространенной версии, Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы рассказать ему о воскрешении Иисуса Христа и преподнести символический подарок — куриное яйцо. Тот не поверил — сказал, что это так же невероятно, как если бы яйцо вдруг стало красного цвета. В этот момент оно и поменяло цвет. Как бы то ни было, обе легенды настаивают на том, что яйцо из обычного вдруг стало красным. Именно поэтому куриные яйца традиционно красят либо в красный, либо в темно-коричневый цвет и ассоциируют их со смертью и воскрешением.

Еще один атрибут, связанный с Христом, — это кулич. По преданию, на одной из трапез с апостолами Иисус назвал хлеб телом своим, поэтому после его вознесения апостолы всегда оставляли место Христа пустым и ставили туда хлеб. Так хлеб Польше стали популярны небольшие куличи, украшенные глазурью, затем такой формат полюбился верующим и в других странах.

И, наконец, творожная пасха. Распространено мнение, что необычная форма этого блюда символизирует собой Гроб Господень, однако иерей Виктор Никишов с беседе с журналом «Фома» раскрыл иную версию.

"Форма в виде усеченной пирамиды олицетворяет Голгофу — холм, на котором был распят Спаситель, а с другой стороны — Горнее место, храмовый Божий престол. Творог и мед означают обещанную верующим землю, «где течет молоко и мед», и в то же время Иисуса Сладчайшего. Надписи и узоры — «ХВ», кресты, копья, колосья, ветви и цветы — образы и страданий, и воскресения Иисуса. В итоге пасха из творога — это одновременно напоминание о жертве Христа, символ праздничного веселья и обещание сладости будущей райской жизни"

Чем отличается Пасха у представителей разной веры

1. День празднования

Католическая Пасха обычно отмечается раньше, потому что западные христиане используют для расчета другую календарную систему. У протестантов в целом нет единого правила празднования Пасхи, поскольку в протестантизме множество разных течений и каждое устанавливает свой порядок.

2. Длительность и строгость поста

Протестанты и католики гораздо лояльнее подходят к Великому посту: если Восточная церковь требует соблюдать его семь недель, то Западная — всего три дня. Ограничения в пище тоже не такие строгие: верующим разрешается есть куриные яйца, молочные продукты и рыбу, а запрет на мясо распространяется только на отдельные дни.

3. Пасхальные традиции

Символы праздника у восточных и западных христиан тоже различаются: если у первых принято обмениваться куриными яйцами, то у вторых принято их прятать. По легенде, яйца вместе с другими сладостями и игрушками приносит пасхальный кролик — символ плодородия и возрождения к новой жизни. Такая традиция особенно распространена в Великобритании, Канаде, США и Германии. Пасхальный кулич тоже не везде является главным угощением — часто его заменяют фруктовым тортом или маленькими булочками с корицей.

В то же время и у православных, и у католиков принято красить куриные яйца и приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!». Еще одна общая черта — о начале пасхального богослужения в православных и католических церквях возвещает колокольный звон, который называется благовест. Раз в несколько лет у конфессий совпадают и даты Пасхи: так было в 2017 году и будет в 2025-м.

В этом году католическая Пасха выпадает на 9 апреля

Если человек принадлежит другой конфессии, но хочет отметить Пасху, в этом нет ничего предосудительного, считает религиовед Анна Карасева.

"Для многих Пасха — это светский праздник, и если человек не вкладывает в него какой-то сакральный смысл и не чувствует, что его это оскорбляет, он вполне может отметить Пасху, будучи представителем другой религии. На самом деле совместное празднование, например, в исламе и христианстве существует довольно долго, так как они долго сожительствовали вместе. Поэтому нет ничего страшного, если христианин принесет мусульманину яйца на Пасху, а мусульманин христианину — угощения, например, на Курбан-байрам"

Пасха в современном мире

В последние десятилетия Пасха адаптировалась к современным реалиям и во многом стала более коммерческой. Рестораны разрабатывают специальное пасхальное меню, магазины предлагают игрушечных кроликов и украшенные пластиковые или деревянные яйца. Многие отмечающие Пасху не задумываются о ее первоначальном значении, а воспринимают как повод порадоваться весне, провести время с близкими и, возможно, избавиться от негативных мыслей.

Это подтверждает и Анна Карасева: по ее словам, изначально было два праздника — Пасха крестная, когда Иисус умирает на кресте, и Пасха воскресная, то есть когда он воскресает. Первые христиане большее внимание уделяли именно Пасхе крестной, то есть идее страданий и смерти, а не воскресения, рассказывает религиовед.