Найдены древнейшие свидетельства употребления европейцами галлюциногенов

Мандрагора, белена, терновник — названия этих растений вызывают в воображении ведьмины отвары и тайные ритуалы. Новые данные указывают, что подобные растения, вероятно, использовались около 3000 лет назад на испанском острове Менорка. Исследовательская группа пришла к такому выводу, проанализировав образцы волос, содержащиеся в ритуальной коробке, найденной в запечатанной камере внутри погребальной пещеры, сообщает EurekAlert. Научная статья вышла в Scientific Reports.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Пещера Эс-Карриткс на Менорке использовалась около 3600 лет назад и служила ритуальным и погребальным местом в течение 800 лет. Внутри пещеры находится погребальная камера, в которой было захоронено 210 человек.

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Археологи обнаружили тайник с наполненными волосами контейнерами, которые были спрятаны глубоко в другой камере пещеры. Перед помещением в сосуды волосы были окрашены в красный цвет. В тайнике также были другие предметы: лезвие, шпилька, расческа, деревянная миска и лопаточка.

«Примерно к 800 г. до н. э. население Балеарских островов претерпело трансформацию своей социальной структуры. Археологические данные указывают на демографический рост, оставление мест захоронений и небольшое уменьшение внеостровных контактов. В этом контексте, возможно, некоторые люди, не желающие отказываться от древних традиций, спрятали в пещере Эс-Карриткс коллекцию ритуальных предметов, принадлежащих некоторым членам общины, возможно, шаманам, в надежде, что прежний общественный порядок может быть восстановлен в будущем», — пишут исследователи.

Исследователи из университетов Испании и Чили проанализировали некоторые образцы волос. Они обнаружили, что пряди волос содержали химические сигнатуры атропина, скополамина и эфедрина. Первые два встречаются в растениях семейства пасленовых, таких как мандрагора и белена. Они могут резко изменить восприятие и вызвать галлюцинации, спутанность сознания и делирий. Эфедрин является стимулятором, который также можно добыть из растений.