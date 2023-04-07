В Лос-Анджелесе включают классическую музыку, чтобы отпугнуть бездомных

В Лос-Анджелесе в метро стали проигрывать классическую музыку, чтобы снизить преступность и отпугнуть бездомных, которые пытаются поспать на территории станций. Об этом сообщает FOX 11.

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Запуском эксперимента с классической музыкой занялись администрация метро и правоохранительные органы. Помимо музыкальных проигрывателей, местные власти установили новое освещение и камеры видеонаблюдения.

По данным Лос-Анджелесского метро, за время эксперимента преступность на станциях снизилась вдвое.

«Первые результаты показывают, что количество случаев граффити, вандализма и разбрасывания мусора сократилось более чем на 50%», — заявили в пресс-службе метро.