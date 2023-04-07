$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В метро Лос-Анджелеса включают классическую музыку, чтобы отпугнуть бездомных

Газета.Ru

В Лос-Анджелесе в метро стали проигрывать классическую музыку, чтобы снизить преступность и отпугнуть бездомных, которые пытаются поспать на территории станций. Об этом сообщает FOX 11.

В Лос-Анджелесе включают классическую музыку, чтобы отпугнуть бездомных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Запуском эксперимента с классической музыкой занялись администрация метро и правоохранительные органы. Помимо музыкальных проигрывателей, местные власти установили новое освещение и камеры видеонаблюдения.

По данным Лос-Анджелесского метро, за время эксперимента преступность на станциях снизилась вдвое.

«Первые результаты показывают, что количество случаев граффити, вандализма и разбрасывания мусора сократилось более чем на 50%», — заявили в пресс-службе метро.

Часть местных жителей считают, что введенные меры не имеют должного эффекта, а музыка звучит громче, чем следовало бы.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий