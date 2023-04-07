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2 часа назад

Девочка семи лет поймала сома весом с нее

Катя Кобышева

Огромного сома весом 22 килограмма поймала семилетняя девочка. Об этом пишет издание Journal Star.

Девочка семи лет поймала сома весом почти с нее
Фото: UnsplashUnsplash

Маленькая американка из американского городка Пекин, расположенного в штате Иллинойс, казалось удачливой рыбачкой и смогла выловить сома, который весит примерно столько же, сколько и она.

Лейлу Сапп взял с собой на рыбалку ее отец Тайлер, они отправились на реку Миссисипи. Рыбу ловили спиннингами, а в качестве приманки взяли мелкую рыбку. Все шло своим чередом, но именно девочке удалось поймать крупного сома. После взвешивания выяснилось, что сом весит 22 килограмма, вес самой девочки составляет 25 килограммов. Кстати, длина сома сопоставима с ростом девочки.

Отец малышки очень гордится ей. У девочки ушло примерно двадцать минут на то, чтобы его вытащить. Конечно, папа помогал. А после того, как они с ним сфотографировались, они отпустили его в воду.

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