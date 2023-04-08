Какая беда настигнет россиян: предсказание индийской провидицы

На программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Арчена рассказала о новой опасности, которая вскоре обрушится на россиян.

«В 2026 году Землю накроют новые болезни. Речь идет о вирусе, который станет еще опаснее», – говорит провидица.

Также она отметила, что новая болезнь появится не естественным образом, а с помощью людей. Создадут заразу в Америке специально против россиян, передает starhit. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какие предсказания Владимира Жириновского сбылись. При жизни политик сделал множество прогнозов, и многие из них оказались пророческими.