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1 час назад

Какая беда вскоре настигнет россиян: предсказание индийской провидицы

РИА "ФедералПресс"

Индийская провидица Арчена Нагабушанам – одна из самых сильных прорицательниц страны. Она предсказала появление нового вируса, который разработают в Америке.

Какая беда настигнет россиян: предсказание индийской провидицы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

На программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Арчена рассказала о новой опасности, которая вскоре обрушится на россиян.

«В 2026 году Землю накроют новые болезни. Речь идет о вирусе, который станет еще опаснее», – говорит провидица.

Также она отметила, что новая болезнь появится не естественным образом, а с помощью людей. Создадут заразу в Америке специально против россиян, передает starhit. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какие предсказания Владимира Жириновского сбылись. При жизни политик сделал множество прогнозов, и многие из них оказались пророческими.

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