Зачем при Петре солдаты кусали патроны

Многие вещи, которые мы можем прочитать в литературных произведениях, могут быть непонятны современному читателю. Для этого литературоведы пишут комментарии к произведениям, чтобы соотнести написанное с контекстом прошлого. «Рамблер» расскажет про один такой пример.
В стихотворении «Воевода» Александра Пушкина можно прочитать необычные слова:
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили...
Но для чего кусать патроны? Оказывается, патрон петровского времени — это туго перевязанный вытянутый бумажный сверток, который пропитан пчелиным воском для защиты от влаги.
Внутрь свертка всыпалось тщательно определенное количество пороха и укладывалась свинцовая пуля. Пули солдаты во время отдыха отливали сами и снаряжали патроны тоже — на руки им выдавали только свинец и запас пороха.
А как сделать пулю? Палкой подходящего диаметра солдаты делали ямку в мокрой земле, а затем заливали туда горячий свинец. Получившийся прут они разламывали на кусочки и оббивали молотком о камень, чтобы получилась пуля.
Чтобы зарядить оружие, солдат должен был откусить зубами часть патрона, в которой хранилась пуля. Кстати, по этой причине в рекруты не брали людей без передних зубов.