Зачем при Петре солдаты кусали патроны

Многие вещи, которые мы можем прочитать в литературных произведениях, могут быть непонятны современному читателю. Для этого литературоведы пишут комментарии к произведениям, чтобы соотнести написанное с контекстом прошлого. «Рамблер» расскажет про один такой пример.

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В стихотворении «Воевода» Александра Пушкина можно прочитать необычные слова:

Ружья наземь опустили,

По патрону откусили...

Но для чего кусать патроны? Оказывается, патрон петровского времени — это туго перевязанный вытянутый бумажный сверток, который пропитан пчелиным воском для защиты от влаги.

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Внутрь свертка всыпалось тщательно определенное количество пороха и укладывалась свинцовая пуля. Пули солдаты во время отдыха отливали сами и снаряжали патроны тоже — на руки им выдавали только свинец и запас пороха.

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А как сделать пулю? Палкой подходящего диаметра солдаты делали ямку в мокрой земле, а затем заливали туда горячий свинец. Получившийся прут они разламывали на кусочки и оббивали молотком о камень, чтобы получилась пуля.