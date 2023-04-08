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58 минут назад

Зачем при Петре солдаты кусали патроны

Даша Краснова

Многие вещи, которые мы можем прочитать в литературных произведениях, могут быть непонятны современному читателю. Для этого литературоведы пишут комментарии к произведениям, чтобы соотнести написанное с контекстом прошлого. «Рамблер» расскажет про один такой пример.

Зачем при Петре солдаты кусали патроны
Фото: социальные сетисоциальные сети

В стихотворении «Воевода» Александра Пушкина можно прочитать необычные слова:

Ружья наземь опустили,

По патрону откусили...

Но для чего кусать патроны? Оказывается, патрон петровского времени — это туго перевязанный вытянутый бумажный сверток, который пропитан пчелиным воском для защиты от влаги.

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Внутрь свертка всыпалось тщательно определенное количество пороха и укладывалась свинцовая пуля. Пули солдаты во время отдыха отливали сами и снаряжали патроны тоже — на руки им выдавали только свинец и запас пороха.

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А как сделать пулю? Палкой подходящего диаметра солдаты делали ямку в мокрой земле, а затем заливали туда горячий свинец. Получившийся прут они разламывали на кусочки и оббивали молотком о камень, чтобы получилась пуля.

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Чтобы зарядить оружие, солдат должен был откусить зубами часть патрона, в которой хранилась пуля. Кстати, по этой причине в рекруты не брали людей без передних зубов.

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