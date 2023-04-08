Мамонты не всегда были такими, как вы их себе представляете

Учёные выяснили, что шерстистые мамонты не всегда были такими лохматыми, как мы их представляем. Исследователи из Швеции проанализировали геномы 23 мамонтов и обнаружили, что они менялись в течение более чем 700 тысяч лет.

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Оказалось, что мамонты приобрели свои характерные черты, такие как густой мех, маленькие уши и способность выдерживать холод, когда отделились от своих предков — степных мамонтов. Также у них изменился жировой обмен и восприятие запахов.