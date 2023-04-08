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4 часа назад

Андроповские «репрессии» против тунеядцев и прогульщиков: что это было

Русская семерка

Правление Юрия Владимировича Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС было одним из самых непродолжительных - он пробыл на этой должности всего около 15 месяцев.

Андроповские «репрессии» против тунеядцев и прогульщиков: что это было
Фото: Русская семерка - СубботнийРусская семерка - Субботний

Этот период запомнился для многих жителей Советского Союза появлением на прилавках магазинов грамзаписей популярных западных исполнителей, которые до этого были запрещены, так как считались идеологически «неправильными», а также водкой «Андроповка». Но больше всего «эпоха Андропова», длившаяся с ноября 1982 по февраль 1984 года, запомнилась гражданам СССР жесткой борьбой с тунеядцами и прогульщиками.

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«Добрый день. Почему вы не на работе»?

Такой вопрос в 1983 году вы могли услышать от сотрудника правоохранительных органов, даже если просто прогуливались по улице или же решили посетить общественное место (кинотеатр, баню, кафе) в рабочее время. Обычно милиционеры проверяли у всех документы, после чего интересовались, почему вы в данный момент не находитесь на работе. Составлялись списки нарушителей, в которые попадали не только взрослые, но даже и школьники. После эти списки передавали руководству предприятий, где числились граждане с требованием объяснить причину их отсутствия на работе в рабочее время.

Для чего проводились подобные мероприятия?

Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять, каким человеком был Юрий Андропов. В период с 1967 по 1982 он возглавлял Комитет Государственной Безопасности СССР. Историки и политические эксперты характеризовали его как человека с железной хваткой, который прекрасно знал, в каком состоянии находится государство и что именно ему нужно. Уже вскоре после вступления в должность Генерального секретаря ЦК КПСС он объявил, что стране нужны перемены. По его словам народ «разболтался» за времена брежневского периода застоя.

Был ли какой-либо ощутимый эффект от таких облав на прогульщиков?

Нужно понимать, что «облавы на бездельников» были лишь частью тех изменений и экономических реформ, которые начал проводить во времена своего правления Советским Союзом Юрий Владимирович Андропов. Кроме этого были серьезно ужесточены меры в сфере борьбы с коррупцией, нарушениями в области торговли, а также спекуляцией (именно по этим причинам было официально разрешено продавать записи западных исполнителей в стиле рок, поп и диско).

Также Юрий Андропов настаивал на том, что необходимо стремительно развивать отечественное производство, а также добиться высоких показателей качества советских товаров. При этом он был противником экспорта каких-либо товаров из заграницы, так как считал, что в магазинах должно продаваться только то, что было сделано в Союзе. Учитывая то, что его правление было очень непродолжительным, далеко не все идеи и задумки он успел воплотить в жизнь.

Что касается эффективности его программ по ужесточению трудовой дисциплины (включая облавы на прогульщиков), то вместе с другими принятыми ими мерами они дали некоторый эффект. В 1983 году был зафиксирован прирост в объемах производства народного хозяйства в 6 процентов.

Когда и по какой причине облавы на бездельников были прекращены?

Практика проведения подобных мероприятий прекратилась в феврале 1984 года, когда Юрий Владимирович Андропов умер. После этого власти СССР не прибегали к столь радикальным и в какой-то мере спорным методам борьбы с низким уровнем дисциплины на предприятиях.

Истории,Юрий Андропов,КГБ СССР,КПСС,
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