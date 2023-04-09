Зачем большевики снова сделали Москву столицей

12 марта 1918 года начался последний перенос столицы из Петрограда в Москву. Переезд осуществлялся оперативно, в условиях строжайшей конспирации. Большевикам было чего опасаться.

© Русская семерка

Вынужденная мера

Видео дня

Различные варианты «разгрузки» Петрограда рассматривались еще в 1915 году царскими властями, в частности, было намерение эвакуировать часть правительственных учреждений, гарнизона и оборонных заводов. Осенью 1917 года в связи с приближением немецких войск планировало переезд в Москву Временное правительство, за что было раскритиковано большевиками.

После Октябрьской революции уже сами большевики всерьез задумались над тем, чтобы перебраться в Первопрестольную. Несмотря на подписание Брестского мира, германская армия, овладевшая Псковом, несла непосредственную угрозу Петрограду. Инициатором переезда выступил управделами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич.

К середине февраля 1918 года положение на фронте стало угрожающим, Германия развернула наступление по всем направлениям, ее войска находили в нескольких десятках километров от Петрограда. 21 февраля правительство издало декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности», а 26-го Совнарком принял решение о переносе столицы в Москву.

«Петроград представляет собой объект для нападений и наступлений, во втором случае ему грозит также постоянная угроза нападения не только с суши, но и с моря. Поэтому, если нужно вообще сохранять столицы, то, конечно, нужно избавить их от риска быть захваченными врагом», – писала 9 марта 1918 года газета «Знамя труда».

Практически мгновенно началась эвакуация ценных бумаг, золотого запаса и иностранных посольств. Американцев выселили аж в Вологду.

Для общественности речь действительно шла только об эвакуации, а не о переносе столицы. Более того, Дзержинский даже выступил в печати с заявлением, что все слухи о переносе столицы не имеют под собой основания. Некоторые убеждали, что переезд будет, но не в Москву, а в Нижний Новгород. Уже сегодня известно, что это было частью компании большевиков по дезинформации, для того чтобы обеспечить безопасный переезд вождей революции.

Не всем по нраву

«Колыбель революции» пришлось покинуть не только из-за немцев. В Петрограде, как ни в одном другом городе была высокая вероятность возникновения контрреволюционного движения. В либерально-анархическом Петрограде было легче прийти к власти, чем удержать ее.

И действительно, спустя пару месяцев после Октябрьского переворота стало очевидно, что те, кто еще недавно отстаивал идеалы революции, уже успел в ней разочароваться. В столице начали стихийно возникать забастовки банковских работников, учителей, служащих почты, телеграфа, также ряда учреждений и ведомств, массово забастовали промышленные предприятия.

Даже петроградский пролетариат стал высказывать недовольство драконовыми мерами нового правительства. И было от чего: городу грозил голод. Так, из-за сокращения поставок продовольствия в Петроград хлебный паек уменьшился до 120 г в день. Градоначальник Михаил Калинин и председатель Петросовета Григорий Зиновьев в обстановке полного произвола и анархии оказались попросту бессильны.

Особое беспокойство властям доставляли многочисленные солдаты-дезертиры, разного рода гражданские и военные беженцы. Но самой опасной категорией, пожалуй, были матросы, в открытую занимавшиеся разбоем и мародерством.

Петроград стал идеальным местом для иностранного шпионажа, разного рода политических провокаторов и заговорщиков. В один прекрасный момент этот гудящий и клокочущий город мог опрокинуть еще неокрепшую советскую власть, как еще недавно большевики свергнули Временное правительство.

Находились политические силы, которые противились переносу столицы. В, частности, извечные оппоненты большевиков – меньшевики. В газете «Новая жизнь» они так прокомментировали событие: «Что такое Москва? — провинциальный город с двухмиллионным населением, живущий своей жизнью, куда явятся тысячи пришельцев из Петрограда, чтобы править не только Москвой, но и всей Россией».

В условиях конспирации

Одним из главных событий переноса столицы стало переселение вождя пролетариата – Ленина. 10 марта в 21:30 Владимир Ильич вышел из парадных дверей Смольного в сопровождении супруги, сестры и верного товарища Бонч-Бруевича. Дальше процессия села в роскошный автомобиль Delaunay Belleville французского производства и направилась к пустырю за Московской заставой, к так называемой Цветочной площади, где сотрудники ВЧК в полной темноте посадили важного пассажира в спецсостав № 4001 державший курс на Москву.

Формирование 4001-го литерного происходило в условиях строжайшей секретности. Состав был сформирован не на Николаевском вокзале, а прямо на Цветочной площади. План Бонч-Бруевича был такой: «Накопить спальных вагонов, в последний момент сформировать поезд и выехать без огней, пока не достигнем главных путей Николаевской железной дороги».

В целях конспирации было решено, что поезд № 4001 в процессе движения вклинится между двумя обычными составами, выехавшими с Николаевского вокзала, в которых предварительно будут размещены работники комиссариатов и служащие управделами с офисным имуществом. На всем протяжении пути «главного» поезда планировалось трижды поменять паровоз и бригаду.

Не обошлось без происшествий. Отъехав от Петрограда на 160 километров, литерный вынужден был остановиться. Дорогу ему перекрыл невесть откуда взявшийся товарняк с дезертирами, собравшимися завладеть поездом, совершенно не догадываясь о его пассажирах. Но как-то только бригада латышских стрелков выкатила пулеметы, анархисты поспешно сложили оружие.

Почти через сутки после отъезда, 11 марта около 20 часов поезд № 4001 благополучно остановился под сводами Николаевского вокзала города Москвы.

16 марта IV Всероссийский съезд советов принял постановление о временном переносе столицы в Москву: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву», – гласил текст документа.

На новом месте

Только через двое суток после приезда Ленина разместили в номерах гостиницы «Националь», тщательно охраняемых латышскими стрелками. В Кремле тем временем шла работа по обустройству мест для работы Совнаркома и ЦИК. Сложнее было расселить громаду государственного аппарата. Вот что писала газета «Новое слово»: «Вчера в 9 часов вечера администрации меблированных комнат «Бельгия» на Тверской улице было предъявлено требование: освободить 30 номеров. Сроком для выселения был назначен 1 час».

Большевистскую верхушку разместили в Кремле, расставив по всему периметру пулеметчиков. Ленин вместе Крупской после временного пребывания в «Национале» поселились в здании бывшего Сената, в комнатах, которые раньше занимали сторожа, там же пристроились СНК и ЦИК.

В прессе вслед за постановлением съезда советов сообщалось, что столицу из Петрограда в Москву перенесут временно: «Незачем говорить, что и после временного перенесения столицы Петроград остается первым городом русской революции».

Обосновавшись в Москве, большевики в первую очередь стали заниматься «разуплотнением» населения Первопрестольной. Выселению за черту города подлежали все бывшие монархисты, капиталисты и антисоветские элементы. Их особняки и квартиры без зазрения совести конфисковали в пользу советской власти. Всего по замыслу правительства из новой столицы выселению подлежали до полумиллиона человек, чтобы остальные могли «вздохнуть свободно».