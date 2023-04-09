Вербное воскресенье: что нужно сделать в этот день

«Вербное воскресение», «Вербница» - шестая неделя Великого поста, последнее воскресение перед Пасхой, праздник Входа Господня в Иерусалим. В этот день Иисуса встречали пальмовыми ветвями и хвалебными песнями. На Руси пальмовые ветви заменила верба. Вербу мы освящаем, украшаем, она – оберег, олицетворение жизни и роста.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Когда воскресенье бывает в субботу?

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Канун вербного воскресенья - Лазарева суббота - день, когда Иисус исцелил Лазаря через несколько дней после его смерти. С тех пор христианство отмечает праздник Воскресения Святого Лазаря. В этот день у русских крестьян было принято ходить в лес за вербой до восхода солнца. Принесенные веточки тут же украшали бумажными цветами, плодами, часто к веточкам подвешивали бумажного ангелочка, «вербного херувима». Святить вербу ходили в церковь в этот же день к вечерней службе или утром в воскресенье. Освященные ветки ставились в переднем углу на божницу или клали за иконы. В Сибири для вербы делали специальный «теремок» из соломы, который украшали тряпочками, лентами, затем вешали перед иконой.

«Не я бью-верба бьет, верба хлёст бьет до слез»

Как только возвращались домой с заутрени, все домочадцы непременно ударяли друг друга освященными ветками вербы, приговаривая: «Верба красна бей до слез, будь здоров». Этот обычай имел магический характер: во время соприкосновения верба передавала свои живительные силы человеку, наполняла его энергией. Так, когда прихлестывали вербой детишек, говорили-заклинали: «Как вербочка растет, так и ты расти», тем самым перенося свойства растения на ребенка. Верба и ее распускающиеся сережки, появление которых было первым видимым проявлением весны, в народном представлении являлась средоточием плодородия, растительной силы, здоровья.

Егорьев день

Как детей хлестали, так и скот в день первого выгона на пастбище, в Егорьев день, ударяли освященной вербой, чтобы защитить животных от падежа, дурного глаза, змей, волков, чтобы обеспечить хороший приплод, а так же чтобы усмирить скот, заставить его слушаться пастуха. Затем ветки втыкали в хлеве под крышей, «чтобы скотина не блуждала», или пускали по воде, иногда сжигали в печи, или скармливали скоту. Но выбрасывать вербу после первого выгона было грешно. Порой освященные ветви хранили целый год за образами до следующей «Вербницы», и только потом сжигали и ставили новую освященную вербу. Также в Егорьев день, после выгона скота веточки могли разламывать и разбрасывать по полю, а почки раскрошить в зерно, предназначенное для будущего посева, тем самым воздействуя на силы природы, приумножая урожай.

«Барашки», «бабашки», «акатушки»

Чтобы овцы водились и не переводились, а плодились их кормили специально приготовленными караваем и хлебцами, внутри которых запекали вербные почки. В некоторых местах пекли печенье в форме почек по числу скотины и птицы в доме, а в других местных традициях и для всех членов семьи. Печенье было принято освящать вместе с вербой. В Костромской губернии оно называлось «барашки», в Московской — «барашки», «бабашки» или «акатушки», в Рязанской — «орешки», «кытька».

Окликание молодух

В Пензенской губернии бытовал обряд окликания молодух. В полночь накануне Вербного воскресенья молодежь обходила дома, где жили новобрачные, и возле ворот кричала: «Отопри, отопри, молодая, вербушкою бить, здоровьем больше прежнего наделить». Молодой ничего не оставалось ,кроме, как отпереть ворота, после чего толпа входила с песней: «Был бы урожай хлеба, скота умноженья». Всех спящих в избе слегка ударяли вербой, приговаривая: «Бьем, чтобы быть здоровым», — а также: «Вставай рано, бей барана». Последней хлестали молодую, когда она кланялась, провожая незваных гостей.

Верба-целительница

Верба в народном сознании была способна не только наделять живительной силой, но и предохранять от болезней и исцелять от них. Вербные почки глотали в качестве профилактического средства от различных хворей. Съедали по девять вербных почек, считая это лекарством от лихорадки. Бесплодным женщинам так же советовали есть освященные почки, после чего они благополучно рожали. На Кубани вербу применяли при лечении детских заболеваний. Для этого рано утром до восхода солнца отправлялись на реку, где срезали три пучка вербы по девять веток. Затем дома клали один пучок в горячую воду и купали ребенка у окна, которое выходило на восток. В полдень в воду опускали вторую связку и купали ребенка у того окна, где стояло солнце в тот момент. На закате аналогичные действия совершались с третьим пучком перед окном, смотрящим на заходящее солнце. После все ветки и воду в сопровождении молитвы выливали в реку. Считалось, что после этих омовений болезнь уйдет. Также вербой окуривали больной скот, растирали ее в порошок и засыпали в раны, делали из нее отвар и пили, использовали в качестве примочек от опухолей и ушибов.

Верба-оберег