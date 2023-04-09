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3 часа назад

Самый загадочный авиатеракт в истории: чем закончился захват «Боинга» 24 ноября 1971 года

Русская семерка

24 ноября 1971 года в небе над американским Портлендом произошло одно из самых загадочных преступлений в истории авиатерроризма. Некто Д. Б. Купер, угрожая бомбой, захватил пассажирский Boeing 727, получил выкуп в размере $200 000 и исчез навсегда, выпрыгнув из летящего самолета на высоте 3000 метров.

Чем закончился захват «Боинга» в 1971 году
Фото:  Русская семерка Русская семерка

Пассажирское место С18 было зарезервировано на имя Дэна Купера. По иронии рядом с ним находилось место стюардессы, которой Купер передал записку. Девушка подумала, что пассажир хочет познакомиться, и, не читая, убрала записку в карман. Но мужчина оказался настойчив и уговорил стюардессу прочесть послание. Там было сказано, что в самолете находится бомба и, если власти не передадут Куперу 200 000 $, он взорвет самолет прямо в воздухе. На борту, не считая персонал, находилось 36 человек…

Власти пошли на контакт с террористом и решили удовлетворить его «просьбу». Самолет приземлился в аэропорту Сиэтл – Такома, штат Вашингтон. Купер потребовал предоставить выкуп 20-долларовыми купюрами и, кроме того, передать ему… четыре парашюта. Когда требования террориста были выполнены, угонщик отпустил заложников, оставив на борту двух пилотов, стюардессу и бортинженера. Полет продолжался…

Самолет поднялся в воздух. Власти подошли к инциденту серьезно: по приказу ФБР истребители F-106 ВВС США начали преследование авиалайнера. Драматизма придавало несколько факторов: бушующая в небе над Сиэтлом и Орегоном гроза и полное непонимание, куда ведет самолет террорист, вооруженный бомбой и снаряженный четырьмя парашютами.

Развязка драмы произошла спустя полчаса после возобновления полета. Купер потребовал, чтобы экипаж собрался в кабине пилота и не покидал ее. В 20:13 бортовые индикаторы показали, что произошла разгерметизация салона: Купер открыл дверь в хвостовом отсеке. Посовещавшись с агентами ФБР, пилот принял решение продолжать полет до тех пор, пока не закончатся запасы топлива, потому что никто не был уверен в том, что террорист покинул самолет.

Истории,Boeing,ФБР,
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