Как изменился Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева за 85 лет

Исполнить советскую песню или саундтрек из популярного фильма, сплясать «Школьную польку» или греческий танец — чего только не умеют локтевцы. Весь 2022 год один из популярных детских коллективов страны, Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева Московского дворца пионеров, отмечал 85-летний юбилей. Цикл праздничных мероприятий завершился 8 апреля самым главным — юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Фото: Mos.ru Mos.ru

От обращения в газете до всесоюзной славы

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Создание уникального музыкального коллектива тесно связано с руководителем ансамбля песни и пляски Красной армии Александром Александровым. Именно к нему осенью 1936 года обратилась газета «Пионерская правда» с призывом организовать похожий творческий коллектив в Московском городском доме пионеров и октябрят, участники которого были бы не старше 16 лет.

Знаменитый композитор поддержал эту идею, и весной 1937-го новый коллектив провел первый набор юных артистов. Так ребята из танцевальной группы, хора и оркестра стали выступать вместе. Их дебютный концерт в Колонном зале Дома союзов впечатлил зрителей: об ансамбле заговорили, появились публикации в газетах и записи на радио.

А в декабре 1941 года в Московском городском доме пионеров и школьников (прежнее название Дворца пионеров) появился студент пятого курса музыкально-педагогического факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского сталинский стипендиат Владимир Локтев — именно его имя коллектив носит с 1969 года. В 1942 году Локтев стал фактически художественным руководителем ансамбля и возглавлял его более 25 лет. Именно он объединил хор, оркестр и хореографическую группу в один коллектив и сделал его одним из самых популярных в стране. Локтевцы выступали на главных площадках, много гастролировали и заработали всесоюзную славу.

Танцы на ступеньках и «Тачанка» за стеной

Из распахнутых окон на пятом этаже образовательного комплекса «Юго-Запад» на Ломоносовском проспекте гремит музыка. Мелодичной флейте вторят духовые инструменты, к ним присоединяется звонкий барабан. Прохожие с интересом смотрят на окна, некоторые останавливаются, чтобы послушать. Здесь проходит репетиция Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева, пока его дом — Московский дворец пионеров на Воробьевых горах — ремонтируют. Ребята готовятся к важному событию — юбилейному концерту в Кремлевском дворце.

Внезапно музыка прерывается громким и строгим голосом преподавателя — он напевает мелодию и диктует: «Раз-два-три, раз-два-три!» После этого из окон снова слышится флейта, а через несколько секунд к ней присоединяются духовые и барабаны.

По ступенькам комплекса поднимается девочка. Она репетирует танец на ходу: на одной ступеньке кружится, через другую перепрыгивает, а на третьей взмахивает руками и чуть не задевает юного музыканта, который поднимается следом. За его спиной в черном чехле домра. Затем они скрываются за дверью.

В коридорах комплекса оживление: родители, бабушки и дедушки помогают артистам переодеться в тренировочные костюмы, их взволнованные разговоры смешиваются с детским смехом и музыкой.

В своем кабинете художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин решает организационные вопросы под заводную «Тачанку» за стеной.

На всю жизнь локтевцы

С юными артистами работают почти 50 преподавателей, многие из которых выпускники ансамбля. «Люди с одной записью в трудовой книжке», — с улыбкой отмечает Леонид Фрадкин и добавляет, что работать сюда приходят на всю жизнь.

Хоровым пением, музыкой и танцами в ансамбле занимаются около двух тысяч ребят от 2,5 до 18 лет.

«Одна из главных целей творчества коллектива с многолетней историей — избежать устаревшего репертуара. Мне хочется, чтобы Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева был интересен всем поколениям. Грамотно подобранный репертуар, стилистика, новые постановки и формы — именно они привлекают людей на наши выступления», — подчеркивает Леонид Фрадкин.

Ребята исполняют музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов, советские и современные песни, а также ставят национальные танцы народов мира.

По словам художественного руководителя, визитная карточка локтевцев — номера «Школьная полька» и «Детство — это мы». Во время их исполнения, как и множества других, на сцене одновременно находятся хор, оркестр и хореографическая группа.

За 85 лет ансамбль приобрел популярность как в России, так и за рубежом. Артисты гастролировали по всему миру, завоевали огромное количество наград и благодарностей.

Воспитанники ансамбля становятся известными музыкантами, дирижерами, певцами, танцорами и артистами. Однако не все локтевцы связывают свою жизнь с творчеством.

«Какой бы путь локтевцы ни выбрали в будущем, у них навсегда останутся умения усердно работать, идти к цели и добиваться своего, приобретенные за годы обучения в ансамбле», — считает художественный руководитель.

Исполняя мечты

В небольшом зале хор «Юность» репетирует «Сирень», «Весенние воды» и «Богородице Дево, радуйся» Сергея Рахманинова. Эту программу ребята подготовили в честь 150-летия со дня рождения композитора. Они поют мелодично и эмоционально, следят за главным хормейстером ансамбля Анной Аверьяненко, играющей на фортепиано, когда-то и она была среди локтевцев.

«Я пришла в ансамбль, когда мне было 10 лет. В 1990-е годы это был один из самых популярных музыкальных коллективов страны. С тех пор музыка стала моей жизнью, а учеба в школе отошла на второй план. После выпуска мне не хотелось расставаться с ансамблем, поэтому я вернулась в него, но уже как педагог», — рассказывает Анна Аверьяненко.

Она преподает в ансамбле с 2005 года и считает главной задачей локтевцев сохранять многолетние традиции и при этом идти в ногу со временем.

К нашей беседе присоединяется участница хора «Юность» Арина Жучкова. Она поет с шести лет. Сюда ее привела мама, которая в юности хотела попасть именно в этот коллектив.

«Я любила петь с детства. Одновременно ходила на занятия в ансамбле и в музыкальной школе», — отмечает девушка.

Сейчас Арине Жучковой 14 лет. До 18 она планирует выступать в ансамбле, а затем стать преподавателем русского языка и литературы. Но расставаться с музыкой девушка не хочет. «Если получится, буду вести уроки по вокалу или сольфеджио», — добавляет она.

Свои номера группы ансамбля сначала отрабатывают отдельно, а в конце дня собираются на общую репетицию. Мы заглядываем в хореографический зал: здесь юные танцоры исполняют русский шуточный танец «Балалайка». За ними наблюдает заслуженный работник культуры Российской Федерации балетмейстер и бывшая воспитанница ансамбля Марина Егорова. Ребята танцуют ловко и слаженно, умело взаимодействуют друг с другом, на лице каждого — улыбка.

После репетиции к нам подходит десятилетняя Варвара Вялых. Она в ансамбле с двух с половиной лет. Кроме «Балалайки», девочка танцует в номере «Детство — это мы». В ансамбль Варвару привели родители, которые увидели афишу концерта локтевцев и захотели, чтобы однажды на ней появилась и их дочь. Пока девочка планирует продолжить обучение, а в будущем хочет стать актрисой или писательницей.

Глаза юных музыкантов устремлены на застывшую в воздухе дирижерскую палочку. В классе воцарилась тишина. Легкий взмах — и оркестр гремит с новой силой. Взгляд ребят мечется от нот к преподавателю, а от него — к инструментам. Здесь в общую мелодию сливаются флейта, балалайка-контрабас, аккордеон, барабаны и множество других инструментов. Дирижер Александр Сафронов задает ритм, напевает мелодию, подбадривает.

Среди музыкантов 15-летний барабанщик Максим Антонов.

«Я с детства хотел играть на ударных, и ансамбль помог исполнить мою мечту. Мы с родителями даже не рассматривали другие коллективы: рядом с нашим домом находится Дворец пионеров. В семье это авторитетное учреждение», — отмечает Максим.

Он рассказывает, что раньше играл на аккордеоне и ходил в музыкальную школу. В ансамбле он не только барабанщик, но и артист хора. Свою будущую профессию Максим связывает с музыкальным бизнесом.

Все лучшее — впереди

Так считает художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева. По его словам, до конца года у ребят запланировано несколько важных выступлений.

«За 85 лет изменилось многое, но осталось одно и самое важное — это дух коллектива, добрые отношения в нем и большая любовь к творчеству. Наша основная задача — высоко держать планку, которую подняли прекрасные люди, создавшие наш коллектив», — подчеркивает Леонид Фрадкин.

В ближайшее время ансамбль примет участие в концертах, посвященных Дню Победы. А завершит сезон коллектив большим фестивалем детского и юношеского творчества имени В.С. Локтева, в котором участвуют ведущие детские коллективы столицы.