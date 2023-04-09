Женщина неделю дрейфовала в лодке по Амазонке с телом своего мужа

Жуткая история произошла в Бразилии с 68-летней Марией дас Грасас Мота Бернардо. Женщина впервые в жизни отправилась на рыбалку со своим мужем Хосе Нильсоном де Соуза Бернардо, заядлым рыболовом. 29 марта, когда они находились в лодке посреди Рио-Негру, крупнейшего притока Амазонки, Хосе упал и больше не смог встать (как позже определили врачи, причиной его смерти стал сердечный приступ). Бросать тело горячо любимого мужа для Марии было делом немыслимым, поэтому она решила плыть с ним по реке, кишащей кайманами, чтобы устроить дома полноценные похороны.

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Однако практически сразу же женщина столкнулась с непреодолимыми сложностями. Во-первых, выяснилось, что она не может завести мотор, а потому ей пришлось грести. Во-вторых, дорогу домой Мария толком не помнила, поэтому плыла наугад по широкой реке, больше напоминающей море. И в-третьих, она не умела плавать, так что первое же падение за борт точно стало бы для нее фатальным.

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В итоге Мария провела в лодке с телом супруга целую неделю. Питалась она теми скудными запасами, которые были на борту: немного муки, сырой рыбы, воды и лимонного сока. Все это время женщина колотила ложкой по кастрюле в надежде, что кто-то услышит ее с берега. Однажды ей почти повезло — она встретила мужчину в каноэ, но, увы, он просто проплыл мимо.

Через несколько дней, когда тело ее мужа начало разлагаться на жаре, Мария перебралась на другой конец лодки, натянула на нос кофту и продолжила грести. «Моя мама сказала, что стервятники начали садиться на борт. Она принялась лупить их веслом, и они улетели. После этого она сняла брезент с навеса и накинула на тело, чтобы уберечь от пчел и комаров», — рассказала журналистам дочь Марии.

«Мама перестала спать, — продолжила девушка. — Все ее силы уходили на то, чтобы привезти тело домой в целости и сохранности. Она хотела только одного: обеспечить Хосе достойные похороны».