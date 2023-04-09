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Каков гусь: свердловский пенсионер ходит с пернатым другом на рыбалку

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Пенсионер из поселка Большой Исток в Свердловской области подружился с домашним гусем. Дрессированную птицу зовут Малыш, и он неразлучен с хозяином. Птица сопровождает пенсионера на рыбалку и в походы в лес за грибами. Видео необычной парочки стремительно набирает популярность в Сети.

Свердловский пенсионер ходит с пернатым другом на рыбалку
© Unsplash

«Он понимает все, что я говорю. И такой ласковый парень. Я жену столько не обнимаю, сколько его», – говорит Сергей Львович.

Гусь Малыш живет у пенсионера уже два года и ходит за хозяином по пятам. Сергей Львович вспоминает, как в инкубаторе помог гусенку появиться на свет, с тех пор любит его словно ребенка. Необычная парочка каждый день гуляет в поселковом парке, сообщает новостной портал Е1.ru. Гусь также ходит с хозяином в лес за грибами и на рыбалку.

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