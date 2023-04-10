День в истории: освобождение Одессы и закон об авторском праве

Чем примечательна дата 10 апреля?

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Сегодня, 10 апреля, день освобождения Одессы от фашистских оккупантов. В разные годы и столетия в этот день состоялся первый концерт Симфонического оркестра Татарстан, город Царицын был переименован в Сталинград, а в Англии вышел первый закон об авторском праве. Родились в этот день: американский журналист Джозеф Пулитцер, советские поэты Всеволод Рождественский и Бэлла Ахмадуллина. Умерли: итальянский архитектор Антонио Ринальди, русский целитель Порфирий Иванов, советский актер Евгений Весник. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Дебют Симфонического оркестра Татарстана и открытие консульства Венгрии

10 апреля 1945 года шесть уроженцев Татарстана удостоились звания Героя Советского Союза. Ими стали: Ибрай Хусаинович Мурзин, Виктор Александрович Саженов, Александр Терентьевич Сергеев, Нурулла Гарифуллович Фазлаев, Павел Григорьевич Фролов, Халил Зинатуллович Хайруллин.

10 апреля 1967 года в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялось первое выступление Симфонического оркестра Государственной филармонии ТАССР имени Г. Тукая под управлением Натана Рахлина. В этот день звучала музыка Прокофьева, Баха, Шостаковича. Идейным вдохновителем оркестра стал председатель Союза композиторов Татарской АССР, ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов. На сегодняшний день коллективом руководит Александр Сладковский. Оркестр до сих пор славится как один из наиболее динамично развивающихся музыкальных коллективов России.

10 апреля 1992 года в Национальном культурном центре "Казань" демонтировали скульптуры Владимира Ульянова и других участников студенческой сходки 1887 года. НКЦ был важным культурно-музейным комплексом города. В феврале 1981 года Центральным Комитетом КПСС было принято решение об организации в Казани филиала Центрального музея В.И. Ленина. Возведение и открытие здания Ленинского мемориала было связано со 100-летием революционной сходки студентов Казанского университета, которая состоялась 4 декабря 1887 года. В 2020 году было принято решение о том, что теперь в реконструированном здании НКЦ будет располагаться Национальная библиотека РТ.

10 апреля 2015 года в казанском торговом центре "Сувар Плаза" открылось Генеральное консульство Венгрии. Незадолго до этого события министр внешнеэкономических связей и иностранных дел этой страны Петер Сийярто заявлял, что "Россия играет важную роль во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Венгрии". Татарстан же — один из самых перспективных регионов России, поэтому здесь решили открыть консульство. Руководство республики пообещало всячески поддерживать его и укреплять отношения между странами.

Новая жизнь Сталинграда и основание метеорологической станции

10 апреля 1722 года по распоряжению Петра I были введены регулярные наблюдения за погодой. Изначально их ввели в Санкт-Петербурге, а уже спустя 2 года была образована первая в России метеорологическая станция, где с декабря 1725 года при Академии наук стали проводить наблюдения при помощи барометра и термометра. В XIX веке в России насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу столетия это была уже лучшая сеть в мире.

10 апреля 1925 года город Царицын был переименован в Сталинград. Город получил название по желанию общественности. Таким образом Иосифа Виссарионовича хотели отблагодарить за участие в обороне Царицына в годы Гражданской войны. Решением городского совета Царицын исчез с карты СССР, а название Сталинград город носил до ноября 1961 года. Волгоградом он стал за одну ночь и без общественного обсуждения.

10 апреля 1944 года войска под командованием Малиновского освободили город Одессу от фашистов. Одесса одна из первых получила высокое звание "город-герой". Освобождение города явилось частью наступательной операции, проведенной войсками 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота с 26 марта по 14 апреля 1944 года. Целью операции был разгром группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Черного моря и Одессы и выход на границу с Румынией.

Трагедия под Смоленском и гибель подлодки "Трешер"

10 апреля 1710 года в Англии был введен первый в мире закон об авторском праве. Раньше издатели не могли создать копию произведения без разрешения автора. Но авторы, продав свои труды, больше не имели на них никаких прав. Британцы видели вред в сохранении монопольных интересов издателей. В связи с этим они приняли закон в защиту интересов авторов.

10 апреля 1963 года в Атлантическом океане потерпела катастрофу американская атомная подводная лодка "Трешер". Это была первая в мире крупная авария на подлодке с массовой гибелью людей, которая унесла жизни 129 человек. Судно затонуло по невыясненной причине на глубине 2 800 метров, спустя 5 лет трагедия повторилась в 450 милях к юго-западу от Азорских островов: атомная подводная лодка "Скорпион" американских ВМС вместе с 99 моряками навсегда осталась на трехкилометровой глубине. После гибели "Трешера" вся программа развертывания обновленного подводного флота США сначала была отложена, а потом и вовсе значительно сокращена.