Как празднуют Пасху в России

В воскресенье, 16 апреля, православные верующие отметят свой главный праздник — Пасху, Воскресение Господне.

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Во всех храмах России пройдут торжественные службы, будут звонить колокола, а верующие будут христосоваться — то есть приветствовать друг друга поздравлениями «Христос воскрес!» и накрывать праздничные столы с освещенными куличами и крашенными в разные цвета куриными яйцами. И это далеко не все традиции празднования Пасхи.

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«Мослента» разбиралась, что символизирует этот день, какие праздничные обычаи существовали в России на протяжении многих веков и какие из них не теряют своей актуальности.

Как возникла традиция празднования Пасхи

Началом этому празднику послужил иудейский праздник Песах. Именно от него произошло название главного христианского торжества. Но у еврейского праздника смысл был иным.

Одна из самых известных историй Ветхого Завета — легенда о Моисее и освобождении евреев из египетского плена. Если верить Библии, некогда иудеи переселились на берега Нила по приглашению советника фараона Иосифа, происходившего из народа Израилева. При его жизни евреи жили в Египте вольно, но со временем все изменилось. Иудеи стали раздражать правящую власть, и один из фараонов решил обратить их в рабство, а всех еврейских младенцев истребить.

Моисей спасся чудом: мать положила его в корзину и отдала на милость реки. Мальчика подобрала дочь фараона и воспитала его во дворце. Когда Моисей вырос, к нему обратился сам Господь, чтобы придать ему решимости освободить евреев из египетского плена. Итогом противостояния пророка и фараона стали печально известные Десять казней египетских — один из самых страшных библейских сюжетов. Из-за несговорчивости фараона на Египет последовательно обрушились разные несчастья, среди которых были и мор, и превращение воды в кровь, и нападение жалящих насекомых и даже несколько дней кромешной тьмы. Перед последней, десятой ночью к Моисею обратился Господь и велел всем евреям помазать двери кровью жертвенного ягненка. Господь отплатил фараону его же монетой: в Египет спустился один из ангелов и умертвил всех младенцев. В живых остались только иудейские дети. Жертвенная кровь на двери была знаком: здесь живут те, кто не должен пострадать.

Само слово «Песах» переводится как «прошел мимо» и напоминает о событиях, произошедших во времена Моисея. Евреи широко отмечают этот праздник и сегодня. Ягненок (агнец) в иудаизме стал символом жертвенности, а потом в том же значении был воспринят христианами.

Исследователи затрудняются точно сказать, когда именно иудейский Песах стал христианской Пасхой, но известно, что апостол Павел в первом послании к коринфянам писал: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Жертва Иисуса Христа была ассоциирована с жертвоприношением евреев во время казней египетских. Фактически апостол Павел назвал Спасителя агнцем Нового Завета.

Что символизирует Пасха?

День Воскресения Господня считается самым главным праздником для верующих, потому что символизирует важнейшую идею христианства — победы над смертью, жизни вечной.

В одной из своих пасхальных проповедей патриарх Московский и Всея Руси Кирилл так раскрыл смысл этого дня: «Праздник Воскресения Христова — это праздник, который придает смысл всему человеческому существованию. Какими значимыми нам ни казались бы те 60, 70 или 80 лет жизни, которые мы живем здесь, на этой земле; какие бы мы ни употребляли усилия к тому, чтобы внешне и внутренне обустроить эту жизнь, — что было бы, если бы действительно все то, чему мы посвящаем себя, ради чего мы раскрываем свои силы и способности, вся наша жизнь с радостями и тревогами, взлетами и падениями, надеждой и разочарованием завершалась смертью? Тогда терялась бы подлинная жизненная перспектива, ее бы просто не было».

К тому же Воскресение Христово стало символом не просто жертвы, но прощения всех грехов человеческих. Если распятие Спасителя говорит о его готовности пойти на смерть ради искупления вины человечества, то Пасха — символ принятия Богом-Отцом подвига Бога-Сына и прощения для всех христиан.

Также Пасха символизирует надежду на вечную жизнь в Царствии Небесном и на Второе Пришествие, результатом которого будет Страшный суд.

Празднование Пасхи начинается с Великого поста

На самом деле Пасха для верующего человека — не один день, а несколько месяцев духовной работы. Великий пост — главное испытание этого времени.

Он длится семь недель, или 48 дней, и каждый год дата его начала сдвигается в зависимости от даты празднования Пасхи. Это время, когда верующие ограничивают себя — в первую очередь в пище. Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, а также сладости, включая выпечку. Постная пища, как правило, готовится без вкусовых добавок — с небольшим количеством соли и без приправ. В некоторые дни можно употреблять рыбные блюда. Правда, нет единого мнения, в какие именно. Некоторые считают, что рыбными днями могут быть суббота и воскресенье каждой седмицы, другие соблюдают только несколько определенных дней.

По словам духовенства, Великий пост должен подготовить верующего к встрече с Господом с день празднования Пасхи. Это не оздоравливающая диета и не испытание силы воли. В посте заложен иной смысл.

«Христианский пост — это стремление выйти из анабиоза вседовольства, в который нас погружает современный мир потребления, и провести разоблачительную работу над самим собой», — поясняет московский священник Николай Бабкин.

Он также добавляет, что соблюдение поста приводит к «удивительной внутренней переассоциации», приближению к пониманию подвига Христа и к нему самому. Отец Николай приводит цитату из «Слова» Иоанна Златоуста, где говорится о Пасхе: «Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь днесь». По словам священника, это значит, что Бог готов принять даже малую жертву человека. И именно это символизирует Великий пост. Соблюдать его нужно не для того, чтобы просто выполнить некое обязательство, а на благо собственной душе и своему сознанию.

«А вот если ты решишь совсем не поститься или делать это для галочки, велика вероятность, что не захочешь встречи с Господом на Пасху и лишишь себя духовной радости», — добавляет отец Николай.

Что символизирует Страстная неделя?

Страстная неделя — последняя седмица Великого поста, непосредственно предшествующая празднованию Пасхи. Она длится шесть дней, а завершается самим праздником Воскресения Господня. Каждый день Страстной недели — сам по себе символ. В это время верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его распятие на кресте, страсти Христовы (то есть страдания), гибель и последующее воскрешение. То есть Страстная неделя означает неделю страданий Иисуса Христа, с сопереживанием поминаемые (вспоминаемые) христианами.

Первый день Страстной недели — Великий понедельник. В это время верующие обращаются к истории библейского Иосифа, который оказался рабом в Египте по вине своих братьев, но сумел стать вторым человеком в царстве фараона. В этот день православные христиане вспоминают одно из чудес, совершенных Христом, — наказание смоковницы. Как говорится в Евангелии от Матфея, Иисус, проголодавшись в пути, подошел к дереву инжира, но не нашел на нем плодов. Тогда он сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тут же засохла.

Великий вторник — день последней проповеди Христа в Иерусалимском храме. Именно в этой, последней перед распятием проповеди Иисус не только показал все заблуждения живущих в те времена ученых людей, но и предрек свое возвращение на землю.

Великая среда должна напомнить верующим о предательстве одного из учеников Христа — Иуды Искариота. Именно в этот день он за 30 сребреников (серебряных монет) выдал местонахождение Спасителя и его апостолов.

Великий четверг — день, когда православные христиане вспоминают о Тайной вечере, последней беседе Христа с его учениками и о молитве Иисуса в Гефсиманском саду. Этот день также называют Чистый четверг. Пасхальные традиции предполагают, что верующие в это время начинают готовиться к предстоящему празднику. В этот день в храме проводится одна из важнейших служб — служба «Двенадцати Евангелий», верующие стараются не пропустить ее и причаститься. В этот же день принято красить яйца и печь куличи, делать уборку в доме, наводить порядок во дворе.

В Страстную пятницу не слышно колокольного звона, верующие погружаются в молчание. В этот день Христос взошел на Голгофу и принял смерть на кресте. Православные христиане вспоминают о его последнем пути и страданиях, которые пришлось вынести Иисусу. В храмах в Страстную пятницу литургии не проводятся.

На шестой день, говорится в Евангелиях, Христа сняли с креста и предали погребению. В этот день верующие готовятся в наступающей Пасхе. По традиции они приходят в церковь, чтобы освятить пасхальные угощения, а вечерняя служба уже посвящена Воскрешению Господню. Также именно в Великую субботу, на шестой день Страстной недели, в храме Гроба Господня в Иерусалиме ждут сошествия Благодатного огня.

Празднование дня святой Пасхи

Ровно в полночь в пасхальное воскресенье во всех храмах Русской Православной церкви начинается праздничная служба. Прихожане собираются в церкви, чтобы воспеть Воскресение Христа вместе со священниками. В храмах горит множество свечей, совершаются молитвы, читаются пасхальные проповеди.

Праздничная служба транслируется по федеральным каналам. Современное празднование Пасхи таким образом позволяет приобщиться к празднику и тем, кто смог попасть на богослужение, и тем, кто не смог прийти в храм.

Ни одна пасхальная служба не обходится без крестного хода вокруг храма. Шествие верующих с хоругвями и иконами символизирует путь всей христианской церкви навстречу Иисусу, Спасителю человечества.

В ходе божественной литургии происходит освящение пасхального хлеба. Он называется артос и символизирует Воскресение Христово. После освящения пасхальный хлеб хранится в церкви целую неделю. Только в следующую после праздника субботу его раздают верующим.

Пасхальная традиция красить яйца

Празднование Пасхи в России невозможно представить без ее основных символов — крашеных яиц, куличей и творожной пасхи. Они будут на каждом столе. Сегодня эти угощения можно встретить в праздник Воскресения в домах как у людей воцерковленных, так и тех, кто считает себя православным разве что номинально. Пасхальные традиции, передававшиеся из поколения в поколение и соблюдавшиеся даже в советское время, живы и сегодня. Их поддерживает большинство россиян.

Крашеные яйца стали символом Пасхи благодаря легенде о Марии Магдалине. Она существует в двух версиях. По одной из них, Мария Магдалина принесла яйца к месту, где был погребен Христос. Когда он воскрес и явился своей верной последовательнице, все яйца стали ярко-красными.

Вторая версия легенды гласит, что Мария Магдалина силой своей веры и настойчивостью сумела добиться встречи с императором Тиберием, правившим Римской империей во времена Иисуса Христа. Она встретилась с ним, когда Иисус уже был распят на кресте, умер и воскрес. Мария Магдалина хотела рассказать об этом императору. При встрече она со словами «Христос воскрес» преподнесла ему символический подарок — куриное яйцо. Но Тиберий, бывший по натуре своей человеком подозрительным и недоверчивым, не поверил словам Марии Магдалины и ответил, что это так же невозможно, как невозможно белому яйцу стать красным. В этот момент подарок Марии Магдалины окрасился в алый цвет.

Именно поэтому красное яйцо стало символом вести о Воскресении Христа. Оно символизирует подтверждение истинности этого события — победы вечной жизни над смертью. Современное празднование Пасхи уже довольно далеко отошло от изначальных традиций, так что красят яйца в нашей стране в любые цвета и даже делают на скорлупе рисунки. Но по изначальному пасхальному обычаю их цвет должен быть либо красным, либо красно-коричневым.

В день Пасхи верующие встречают друг друга словами: «Христос воскрес!» и отвечают на это: «Воистину воскрес!». Самые близкие после этого троекратно целуются — христосуются. При этом распространена пасхальная игра: верующие берут в руки по крашеному яйцу и бьют их друг о друга. Считается, что тот, чье яйцо не разбилось, выиграл, и его ждет большая удача.

Пасхальные куличи

Артос, специальный пасхальный хлеб, освящается и хранится в церкви неделю после великого праздника. Подобие его существует и в народе — это всем знакомый кулич.

Традиция печь пасхальный хлеб идет еще с Тайной вечери, когда в беседе со своими учениками Иисус Христос сравнил его с телом своим и передал апостолам. С того момента они всегда, собираясь вместе, оставляли место Спасителя незанятым и ставили перед ним хлеб.

«Ученики помнили слова Христа: “Я с вами от сегодняшнего дня и до скончания века” — и поэтому понимали, что Христос невидимо присутствует с ними. Эту традицию продолжили потом и ученики учеников Христа, и так это дошло и до нашего времени», — поясняет священник, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Павел Островский.

Он добавляет, что церковные пасхальные традиции на Руси еще много веков назад стали по-настоящему народными. Люди переняли и традицию освящать в храмах артос. Только в домашних условиях его стали печь с глазурью и другими «вкусностями и украшениями». Это и есть пасхальный кулич.

Накануне Пасхи его вместе с яйцами приносят в храм для освящения, а потом едят во время праздничного застолья.

Символика творожной пасхи

Еще одно обязательное блюдо традиционного пасхального стола — творожная пасха. Это блюдо делается из творога и меда, а потом украшается православными крестами, буквами «ХВ», колосками и цветами.

Традиционно верующие ассоциируют пасху с Голгофой и Гробом Господним, но сегодня священники Русской Православной церкви предлагают иную трактовку этого символа. Они обращают внимание верующих на то, что сама форма пасхи может напоминать не столько о месте, где Спаситель принес свою жертву, сколько о храмовом Божьем престоле. При этом сама пасха, сладкое праздничное угощение может быть воспринято как символ Земли обетованной или Божьего царства, обещанного всем верующим.

А украшения на пасхе призваны напомнить православным христианам, что пришлось перенести Иисусу Христу, чтобы искупить грехи человеческие.

Современное празднование Пасхи

Несмотря на то что Пасха, или Воскресение Господне — в первую очередь религиозный праздник, в последние несколько десятилетий с ним произошло то же, что и с католическим Рождеством. В случае последнего многие считают, что его главный герой — не младенец Иисус, пришедший на землю, чтобы спасти человечество, а Санта-Клаус и его эльфы.

К сожалению или к счастью, Пасха пережила практически ту же трансформацию в массовой культуре. Сегодня в каждом столичном ресторане есть специальное пасхальное меню.

Многие горожане, далекие от религиозных традиций, с удовольствием заказывают пасхальные блюда, пекут куличи и красят яйца, но не относят их в храм. Они не задумываются или просто не знают, что символизируют эти угощения. Для них это просто часть праздника.